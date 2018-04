Meteo Domenica 15, vortice dal Nord Africa. Arrivano piogge e temporali

La tregua anticiclonica è giunta al termine, con le condizioni meteo che in deciso cambiamento sull'Italia verso una fase più instabile che perdurerà per molti giorni, a causa di un insidioso vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa.

Nel dettaglio, il meteo domenicale vedrà la nuvolosità farsi ancora più organizzata sull'Italia Centro-Settentrionale, per via dell'insidioso vortice afromediterraneo che andrà a localizzarsi nel tratto di mare tra la Tunisia e le due Isole Maggiori.

Ne conseguirà instabilità con locali temporali in Sardegna e sul nord della Sicilia, ma poi più organizzati anche qua e là sulle regioni centrali, specie tra Lazio e zone interne. La presenza di pulviscolo sahariano sospeso in atmosfera potrà dar luogo a precipitazioni "rosse".

Qualche pioggia potrà estendersi in serata anche verso le regioni settentrionali, ma si tratterà di fenomeni inizialmente a carattere sporadico, attesi prima in Emilia e poi sulle pianure comprese tra est Lombardia e Triveneto.

Tra tarda sera e notte le precipitazioni si accentueranno sul Nord-Est, specie sulla fascia prealpina. Nuovi temporali dal mare potranno far rotta verso Lazio e Campania Settentrionale. Qualche piovasco non è da escludere sul resto del Sud Peninsulare.

