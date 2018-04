METEO sino 23 Aprile: verso exploit PRIMAVERA con SOLE e CALDO

Servizio meteo

METEO DAL 17 AL 23 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia risente di condizioni meteo instabili per il perdurare di una modesta circolazione ciclonica. Tale vortice si sta riducendo a "goccia d'aria fredda in quota" e tende lentamente ad attenuarsi. Per goccia fredda in quota si intende un piccolo vortice di bassa pressione (in quota) isolato, non associato a perturbazioni organizzate.

Di conseguenza, avremo quindi uno scenario meteo incerto, instabile, con temporali a prevalente evoluzione diurna che si formeranno nelle ore più calde in montagna, specie al Centro-Sud e lungo la dorsale appenninica per poi sconfinare localmente verso zone pianeggianti e litoranee. Saranno acquazzoni comunque circoscritti e di breve durata, localmente accompagnati da grandine.

Le temperature torneranno gradualmente a salire in settimana, a partire dal Nord Italia. Qui si farà infatti strada un meteo decisamente più stabile a partire da metà settimana, per il rinforzo di un campo d'alta pressione con fulcro sul Centro Europa. Il vertiginoso aumento termico al Nord Italia porterà un clima quasi simil estivo d'improvviso.

Questo caldo non sarà da considerarsi da "record" per metà aprile, forse un pò insolito, mentre sarà più anomalo oltralpe dove in Europa centrale sono attesi anche picchi da piena estate prossimi ai 30 gradi. Il caldo si farà sentire anche sulle Alpi, con fusione di molta della tantissima neve fresca caduta di recente fino a quote medie.

Ciò rappresenta un'insidia da non sottovalutare, per possibile ingrossamento dei corsi d'acqua a causa del rapido scioglimento del manto nevoso. Peraltro, un riscaldamento così accentuato manterrà molto alto il pericolo valanghe e gli sciatori ne dovranno tener conto in modo molto scrupoloso.

Da metà settimana l'anticiclone si andrà ulteriormente rinforzando sull'Europa Centro-Settentrionale, abbracciando così anche l'Italia. Rimasugli instabili potrebbero persistere solo all'estremo Sud e sulle Isole Maggiori, dove il meteo resterà favorevole alla formazione di nubi temporalesche con brevi ma circoscritti acquazzoni.

Sembra che l'anticiclone possa persistere per vari giorni, con conseguenti generali condizioni di bel tempo anche nel weekend, salvo insidie instabili sulle Isole. Avremo caldo anomalo in ulteriore accentuazione. A differenza di quanto avvenuto con i precedenti episodi, stavolta la rimonta anticiclonica risulterà ben organizzata e quindi duratura.

METEO MARTEDI' 17 APRILE, PERSISTE L'INSTABILITA' CON TEMPORALI

In attesa della piena affermazione dell'anticiclone, si faranno sentire gli effetti dell'instabilità atmosferica. Il meteo sarà mutevole al Centro-Sud, dove iniziali condizioni soleggiate non dovranno trarre in inganno. Nelle ore centrali del giorno assisteremo allo sviluppo di nubi imponenti, che daranno poi luogo a frequenti acquazzoni.

I temporali saranno più intensi lungo le aree interne a ridosso della dorsale appenninica tra Lazio, Abruzzo, poi entroterra campano e Lucania. Questi nuclei temporaleschi, che daranno luogo ad acquazzoni a macchia di leopardo, potranno poi sconfinare più attenuati verso la fascia costiera tirrenica.

METEO META' SETTIMANA PIU' SOLE PER ANTICICLONE

Il bel tempo riuscirà ad affermarsi al Nord, ma anche al Centro-Sud ci sarà spazio per il sole. Persisterà la possibilità di forti temporali a carattere locale, anche accompagnati da grandine, specie a ridosso dei rilievi dell'Appennino Meridionale e su zone interne di Sardegna e Sicilia. Temporali pomeridiani si avranno anche tra Lazio e Campania, specie entroterra ma localmente fin sulla costa.

RIALZO TEMPERATURE, PRIMO VERO CALDO

Nonostante i previsti temporali, le temperature si manterranno nel complesso sopra la norma anche nella prima parte della settimana. Successivamente la colonnina di mercurio tornerà a salire nettamente, in modo anche marcato a partire dal Nord Italia dove si avranno le prime sensazioni di vero e proprio anticipo d'estate.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il vasto anticiclone europeo estenderà i suoi massimi verso il Nord Italia durante l'ultima parte della settimana, con scenari meteo più stabili un po' ovunque. Avremo quindi maggiore sole e clima da quasi estate sul Settentrione. Le condizioni di bel tempo potrebbero persistere non solo nel weekend, ma anche per il lungo Ponte del 25 Aprile.

