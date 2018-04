METEO sino al 21 Aprile: VARIABILITÀ, ma nuovi FORTI TEMPORALI

Servizio meteo

SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

Neve sulle Alpi.

METEO DAL 15 AL 21 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo la tregua anticiclonica, le condizioni meteo stanno di nuovo cambiando sull'Italia verso una fase più instabile che perdurerà per molti giorni, a causa di un insidioso vortice ciclonico isolato in risalita dal Nord Africa. Tale vortice, in lenta attenuazione, persisterà poi nella prima parte della nuova settimana sulle regioni centro-meridionali della Penisola.

Avremo quindi uno scenario meteo incerto, con frequenti brevi temporali e clima che sarà piuttoto mite, se non caldo, con ulteriore rialzo termico sul Nord Italia. Le temperature sono già salite per l'aria calda nord-africana richiamata dallo stesso vortice ciclonico, con picchi di oltre 25/26 gradi in alcune località tirreniche.

Come anticipato, la primavera continuerà con il tipico tempo capriccioso, ma con temperature che si manterranno elevate. Questo caldo non è da considerarsi eccezionale per metà aprile, tuttavia il vertiginoso aumento termico al Nord porterà clima quasi simil estivo sancendo un ribaltone rispetto al periodo precedente.

Farà caldo anche sulle Alpi, con fusione di molta della tantissima neve fresca caduta di recente fino a quote medie. Ciò rappresenta un'insidia da non sottovalutare, per possibile ingrossamento dei corsi d'acqua a causa del rapido scioglimento del manto nevoso. Peraltro, un riscaldamento così accentuato manterrà molto elevato il rischio valanghe in quota.

Il vortice d'instabilità condizionerà anche l'avvio della nuova settimana, in quanto sarà alimentato da sbuffi d'aria fresca in quota. Nel frattempo, l'anticiclone si andrà ulteriormente rinforzando sull'Europa Centro-Settentrionale, mentre il Mediterraneo resterà sede di una lacuna barica e quindi con meteo ancora variabile fino almeno a metà settimana.

Avremo quindi un meteo favorevole alla formazione di nubi temporalesche, quelle che portano acquazzoni circoscritti ma intensi. I temporali risulteranno in settimana più probabili nelle ore più calde e più frequenti sulle aree interne a e ridosso dei rilievi. E il clima da primavera inoltrata darà ulteriore energia alla genesi di questi temporali, chiamati anche di calore.

I temporali pomeridiani potranno essere facilmente accompagnati da grandinate, eventi tipici del periodo primaverile. Resta ancora incerta l'evoluzione meteo per la seconda parte della prossima settimana, anche se il meteo sembra possa stabilizzarsi almeno al Centro-Nord per l'espansione dell'anticiclone europeo con massimi a nord delle Alpi.

METEO DOMENICA 15 APRILE, PEGGIORA CON LOCALI PIOGGE

Nuvolosità in progressiva accentuazione sull'Italia Centro-Settentrionale, per via del piccolo ma insidioso vortice afromediterraneo che andrà a localizzarsi nel tratto di mare tra la Tunisia e le due Isole Maggiori. Ne conseguirà instabilità con locali temporali in Sardegna e sul nord della Sicilia, ma poi più organizzati anche qua e là sulle regioni centrali, specie tra Lazio e zone interne.

Qualche pioggia potrà estendersi in serata anche verso le regioni settentrionali, ma si tratterà di fenomeni più sporadici prima in Emilia e poi sulle pianure tra est Lombardia e Triveneto. Tra tarda sera e notte le precipitazioni si accentueranno sul Nord-Est, specie sulla fascia prealpina. Nuovi temporali dal mare potranno far rotta verso Lazio e Campania Settentrionale.

VENTI ANCORA FORTI, MA IN ATTENUAZIONE

Giornata domenicale ancora ventosa, per una circolazione in prevalenza orientale ed in rotazione attorno al vortice di bassa pressione al suolo a ridosso della Sicilia. I venti saranno intensi tra Sicilia e coste del basso versante tirrenico nelle prime ore di domenica, con raffiche oltre 100 km/h. Poi l'intensità del vento andrà attenuandosi, così come il moto ondoso dei mari del Sud Italia.

SABBIA SAHARIANA E TEMPERATURE ANCORA ELEVATE

Il vortice dal Nord Africa spinge anche polveri sahariane sull'Italia. Nonostante i previsti temporali, le temperature si manterranno nel complesso sopra la norma anche in settimana. L'aumento termico sarà più apprezzabile sul Nord Italia, con punte che potranno via via superare i 25 gradi. Il maggiore soleggiamento atteso da metà settimana favorirà ulteriori locali rialzi termici.

METEO INIZIO SETTIMANA, TEMPORALI FREQUENTI

Il vortice d'instabilità, definito anche come goccia fredda, insisterà nei primi giorni della settimana. Avremo giornate dal meteo molto mutevole, con sole alternato ad acquazzoni. Ci sarà la possibilità di forti temporali a carattere locale, anche accompagnati da grandine, prima al Nord poi sempre più concentrati tra Centro-Sud ed Isole Maggiori.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nella seconda parte della settimana l'instabilità dovrebbe in parte ridimensionarsi, per l'atteso rinforzo del vasto anticiclone europeo che estenderà i suoi massimi verso il Nord Italia. Avremo quindi maggiore sole e clima da primavera inoltrata sul Nord, altri acquazzoni pomeridiani potrebbero insistere lungo l'Appennino per quanto concerne le regioni del Sud.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina