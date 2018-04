METEO sino 25 Aprile: SOLE e CALDO porteranno clima da quasi estate

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

METEO DAL 19 AL 25 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'alta pressione occupa un'ampia porzione dell'Europa, con fulcro collocato sulle nazioni centrali a nord delle Alpi. Questo possente anticiclone gradualmente farà sentire tutta la sua influenza anche sull'Italia, ove permane ormai sempre più attenuato un debole vortice d'instabilità tra l'estremo Sud e le due Isole Maggiori dove anche ieri si sono manifestati dei temporali pomeridiani.

Dopo un periodo primaverile turbolento, ora la primavera ci porta verso una quasi estate.

Quello che ci interessa è un anticiclone anomalo, caldo in quota, non così dissimile dagli anticicloni di tipo estivo.

Laddove ci sarà il cuore dell'anticiclone si raggiungeranno temperature altissime per il periodo, anche di oltre 10/15 gradi sopra la media sulle nazioni centrali dell'Europa. Ma anche in Italia non si scherzerà sul caldo.

Come già accennato, una residua instabilità continuerà per qualche giorno a portare alcuni temporali su alcune delle aree più meridionali della Penisola, ma anche su Sardegna e Sicilia. A causare la fase temporalesca al Sud Italia è una goccia fredda in quota che tende a collassare. Di conseguenza avremo uno scenario meteo ancora incerto, instabile, con temporali a prevalente evoluzione diurna.

Questi temprali si formeranno nelle ore più calde in prossimità dei rilievi montuosi, localmente potranno comunque ancora assumere carattere di forte intensità senza escludere anche cadute di grandine. Si tratterà però di episodi locali e circoscritti, ma la situazione meteo è destinata a migliorare.

Negli ultimi giorni della settimana il tempo andrà a stabilizzarsi ulteriormente anche all'estremo Sud, grazie al rinforzo dell'anticiclone. Il caldo diventerà protagonista, con temperature in vertiginoso ulteriore aumento soprattutto sul Nord Italia dove avremo un clima quasi estivo. Le temperature, che già raggiungono e localmente superano i 25 gradi, sono attese in ulteriore rialzo.

Il caldo più anomalo lo ritroveremo oltralpe, dove in Europa centrale sono attesi anche picchi termici da piena estate, fino a 30 gradi ma anche localmente superiori. Si tratta di valori anche di 15 gradi superiori alle medie del periodo per la zona. Sembra che l'anticiclone e, con esso il caldo, possano raggiungere il clou nel weekend.

Il caldo anomalo si farà sentire anche sulle Alpi, trattandosi di un anticiclone dal cuore molto caldo in quota. La calura sta favorendo la fusione di molta della tantissima neve fresca caduta di recente fino a quote medie, il disgelo è come se fosse giunto all'improvviso dopo la tanta neve caduta nelle scorse settimane.

Le condizioni di bel tempo sull'Italia andranno avanti nel weekend e all'inizio della prossima settimana, con temperature sensibilmente superiori alle medie del periodo. A differenza di quanto avvenuto di recente, stavolta la rimonta anticiclonica risulterà ben organizzata e quindi destinata a durare.

Il meteo stabile, con temperature tipiche di giugno per molte aree del nostro paese, potrebbe protrarsi fino a tutto il ponte del 25 aprile, per la gioia di coloro che potranno approfittare di qualche giorno di ferie per godersi una piccola vacanza. Insomma, sarà un primo importante banco di prova per gli operatori turistici, con il meteo favorevole

METEO OGGI 19 APRILE, INSTABILITA' CIRCOSCRITTA AL SUD

Il consolidamento dell'anticiclone determinerà bel tempo, con temporali ad evoluzione diurna sempre più limitati. Nelle ore più calde del giorno permarrà la possibilità di forti temporali a carattere locale, anche accompagnati da grandine, specie a ridosso dei rilievi dell'Appennino Meridionale e su zone interne di Sardegna e Sicilia.

Temporali pomeridiani si avranno anche tra Basso Lazio e Campania, specie entroterra ma localmente fin verso i litorali, per via di correnti orientali che favoriranno lo spostamento ad ovest dei nuclei temporaleschi. Il bel tempo interesserà anche gran parte del Centro Italia, non più solo il Settentrione, con ampio soleggiamento per l'intera giornata.

TEMPERATURE IN RIALZO, SCOPPIA CALDO QUASI ESTIVO

La maggiore incidenza del riscaldamento solare, unitamente alla compressione dell'aria verso il basso, comporterà un ulteriore rialzo termico. Al Nord e poi sul Centro Italia si avranno le prime sensazioni di vero e proprio anticipo d'estate, con punte locali di 26/28 gradi, ma a questo punto non sono da escludere picchi termici prossimi ai 30 gradi, specie sui fondovalle alpini.

CALDO ANOMALO, SI VA VERSO RAPIDO AVVIO ANTICIPATO ESTATE?

Insomma, quella che doveva essere una breve fase di calura, potrebbe alla fine dell'evento, essere definita un'ondata di caldo anomalo. O forse potremmo definirla la prima delle tante del semestre caldo? Ciò lo sapremo nelle prossime settimane, se avremo altre fasi con temperature così superiori alla norma.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Come evidenziato, nel weekend la residua instabilità dovrebbe attenuarsi anche al Sud, salvo qualche ultimo spunto temporalesco sulle Isole Maggiori. Avremo quindi maggiore sole e clima da quasi estate sul Settentrione e sulle regioni centrali tirreniche. Le condizioni di bel tempo potrebbero persistere per il lungo Ponte del 25 Aprile.

Proprio a ridosso della festività della Liberazione l'anticiclone potrebbe cominciare ad indebolirsi sul bordo settentrionale, per una ripresa del flusso atlantico zonale con perturbazioni in avvicinamento all'Arco Alpino. Al momento, non sembra comunque atteso alcun peggioramento che possa rovinare il meteo della giornata festiva.

