METEO 24-30 Aprile: ANTICICLONE STOP, possibili PERTURBAZIONI e TEMPORALI

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 24-30 Aprile

La primavera sta entrando nel pieno della maturità e le condizioni meteo rispecchiano pienamente l'andamento stagionale. Avremo periodi d'Alta Pressione, durante i quali le temperature schizzeranno verso l'alto in virtù del fatto che si tratterà dell'Anticiclone nord africano. Ma come ricordato più volte nei precedenti approfondimenti non sarà una struttura tale da gridare al dominio assoluto.

Le perturbazioni atlantiche saranno sempre là, in agguato, pronte a riaffacciarsi prima in Europa poi sul Mediterraneo. Dovremo prestare particolare attenzione a tali scenari perché i contrasti termici che potrebbero scaturirne darebbero luogo a precipitazioni particolarmente intense, spesso a carattere di rovescio o temporale. Quindi anche grandine.

LE IPOTESI IN CAMPO

Ripercorriamo quelle che potrebbero essere le soluzioni proposte dai modelli matematici di previsione. Diciamo che nel periodo del 25 aprile giungono sostanziali conferme circa la prevalenza di bel tempo per mano dell'Alta Pressione e sarà proprio in quel periodo che avremo un vivace rialzo delle temperature. Rialzo che, come scritto, potrebbe dar luogo a un surplus energetico importante.

Ma proprio le perturbazioni atlantiche potrebbero inficiare il dominio anticiclonico andando anzitutto a impattare sull'Europa occidentale, poi propagandosi verso il Mediterraneo. Qui dovremo capire se l'Alta Pressione riuscirà o meno a resistere, ma al momento non sembrano esserci i presupposti per una stabilizzazione atmosferica duratura.

MAGGIO

Ed ecco che a quel punto i primi giorni di Maggio vedrebbero condizioni d'instabilità importante, instabilità con prevalenti temporali che viste le componenti in ballo potrebbero risultare particolarmente intensi. Non solo, potrebbero aprirsi le porte per veri e propri peggioramenti in grado di condizionare il tempo per lunghi tratti, rimandando ancora una volta i primi accenni di bella stagione.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Quel che emerge dall'analisi è quindi un trend votato all'instabilità consistente, instabilità tipicamente primaverile che potrebbe condizionare il tempo in ampie zone d'Europa e sul Mediterraneo. Diciamo che al momento sembra poter proseguire la variabilità stagionale finora registrata, variabilità sinonimo di dinamicità tipicamente primaverile.

IN CONCLUSIONE

Stagione primaverile che prosegue tra alti e bassi, diciamo che sinora è stata in grado di riportarci quelle piogge che l'anno scorso - di questi tempi - già snobbavano pesantemente il nostro Paese.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24 ore su 24, a cura dello Staff

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina