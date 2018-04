METEO sino inizio MAGGIO: l'Alta Pressione si attenua e lascia spazio ai TEMPORALI

METEO verso inizio MAGGIO, le SORPRESE continueranno

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO AI PRIMI DI MAGGIO

I vari scenari dell'evoluzione meteo proposti dai più autorevoli modelli matematici di previsione mostrano il consolidamento dell'Alta Pressione per l'ultima settimana del mese.

Sarà comunque un anticiclone tutto sommato dalla tenuta piuttosto fragile, irruento nella sua genesi ed espansione, e soprattutto insolitamente caldo per il periodo, che attiverà fortissime anomalie della temperatura in Europa centrale.

La genesi: comparirà un anticiclone che si estenderà dal nord Africa verso l'Europa centro settentrionale, ma l'Italia, sia ad ovest quanto a est sarà insidiata da disturbi di varia natura. E ciò non deporrà per avere tempo soleggiato, stabile e caldo.

In tal contesto, il centro nord Europa potrebbe avere un'ondata di calore fuori stagione, la prima dell'anno. Ma sarà un evento di breve durata.

Come detto le perturbazioni oceaniche torneranno poi a puntare verso l'Europa occidentale e l'azione erosiva proprio su quel fianco anticiclonico potrebbe determinare un graduale cedimento del bel tempo a suon di forti temporali con grandine, nubifragi che si avrebbero in Europa centrale. Ma i temporali potrebbero estendersi anche al Nord Italia.

POSSIBILI CONSEGUENZE

Diciamo che addentrarsi nei dettagli non è possibile, stiamo pur sempre ragionando in termini probabilistici. Ciò per dire che gli scenari potrebbero comunque mutare con decisione, subendo veri e propri stravolgimenti. Molto dipenderà dalla tenuta dell'Alta Pressione, ma al momento non sembrano esserci ancora le condizioni per un consolidamento consistente.

Per questo crediamo che comunque l'azione di disturbo delle perturbazioni atlantiche possa andare a segno. Ciò implicherebbe un peggioramento su parte o tutto il nostro Paese. Peggioramento tipicamente primaverile, che visti i contrasti termici potrebbe dar luogo a precipitazioni particolarmente intense a carattere temporalesco.

IL TREND PREVISIONALE

Volendo tracciare un trend previsionale possiamo dirvi che non è da escludere il passaggio di un vero e proprio Vortice di Bassa Pressione, con tutte le conseguenze del caso. Se non è possibile confermate in toto tale scenario figuriamoci ipotizzare le regioni coinvolte. Per i dettagli ci sarà tempo, anzitutto dovremo avere riscontri sull'eventuale peggioramento, dopodiché ci si potrà focalizzare sui particolari. Quel che è certo, ad oggi, è che la dinamicità tipicamente primaverile - fatta di alti e bassi, di sbalzi termici importanti - pare destinata a proseguire.

IN CONCLUSIONE

Una primavera che al momento procede a scossoni, diciamo che il mese di aprile sta confermando comunque precipitazioni localmente importanti e che potrebbero risultare anche superiori alle medie del periodo. Non ovunque, questo è chiaro, ma è un trend certamente diverso rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24 ore su 24, a cura dello Staff

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina