METEO inizi Maggio: altri ribaltoni, stop CALDO con peggioramento

PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO INIZIO MAGGIO

Continuano a giungere conferme su un mese di maggio che inizierà instabile e fresco. Scenari meteo determinati dai modelli matematici di previsione, che individuano quel break all'Alta Pressione che abbiamo descritto più volte.

Alta Pressione del nord Africa che verrà spinta in Italia da un pressing perturbato che inizierà sull'Europa occidentale.

Le perturbazioni atlantiche inizieranno a puntare dapprima in quella direzione e gradualmente dirigersi verso l'Italia, o parte di essa. Se tale linea di tendenza sarà confermata, si avrebbero alcune fasi di marcata instabilità atmosferica, che a causa di contrasti termici consistenti, innescherebbe temporali anche forti. Ma questa previsione necessiterà nei giorni di essere confermata.

LE POSSIBILI EVOLUZIONI

Sempre osservando i modelli matematici possiamo aggiungere ulteriori elementi di discussione. Se sino a qualche giorno l'influenza atlantica pareva la più probabile, e tuttora lo è ancora, ecco che all'orizzonte appaiono nuovi disturbi, orientali, ovvero dalla Russia. Questi determinerebbero instabilità atmosferica.

Le previsioni prospettano che nuclei di aria fresca, se non addirittura fredda, potrebbero insinuarsi a nord delle Alpi sfruttando l'eventuale isolamento di un nucleo di Alta Pressione in Scandinavia.

Insomma, il bel tempo di questi giorni è solo illusorio, la primavera è una stagione dal tempo variabile, ma spesso si dimentica, ed il mese di maggio, in specie la prima parte, può mostrare fasi di tempo perturbato o perlopiù marcatamente instabile, foriero di temporali.

L'evoluzione verso aria fresca dalla Russia è al momento un'ipotesi minoritaria e tale va considerata, ma considerata l'affermazione anticiclonica possente proprio sul Vecchio Continente - dove attualmente le temperature raggiungono valori d'inizio estate - non possiamo escludere soluzioni di questo genere. Soluzioni che contemplerebbero l'interazione tra masse d'aria di diversa natura e quindi instabilità ben più corposa.

RISCHIO FENOMENI VIOLENTI

È evidente che contrasti termici così pronunciati non potranno far altro che sfociare in precipitazioni localmente violente, insomma, si avrebbero temporali.

In Europa si avrebbero temporali anche forti, mentre l'Italia l'evoluzione non è ben definibile quest'oggi, in quanto ci sono alcune incognite. Dovremo avere informazioni per sapere se le interazioni dapprima descritte, riusciranno effettivamente a vincere la crescente componente anticiclonica che è tipica della bella stagione.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Ricapitolando, si potrebbe avere una prima settimana di maggio all'insegna dell'instabilità atmosferica che a seconda del grado d'intrusione delle perturbazioni, potrebbe tramutarsi in vero e proprio maltempo. Nel caso, ci sarebbero altre piogge e temporali, poi anche un abbassamento delle temperature verso valori sicuramente più consoni al periodo, e ciò appare assai probabilmente.

IN CONCLUSIONE

Manca poco all'estate, lo sappiamo, ma quest'anno la primavera stava rispettando le tempistiche stagionali. Ma adesso è cambiato tutto: l'ondata di calore che investe il Vecchio Continente, determina una valutazione incerta sul trend è stagionale, dapprima improntato su una sorta di normalità, che adesso ha lasciato spazio ad una anomalia climatica di straordinaria entità e rilevanza.

Pubblicato da Ivan Gaddari

