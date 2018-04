EVOLUZIONE MALTEMPO: perturbazioni a raffica verso l'Italia. Lunedì CALDO

L'evoluzione meteo per le prossime ore vedrà il transito nel settore nord occidentale italiano di un nuovo sistema frontale che genererà acuto maltempo, soprattutto nella notte, con la possibilità di temporali anche di forte intensità è ulteriori cadute di grandine.

Il fronte temporalesco che attualmente interessa la Lombardia tenderà a portarsi verso le Venezie dove determinerà un peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni sparse e temporali localmente intensi anche a carattere grandinigeno.

La perturbazione che attualmente vedete dal Meteosat sulla penisola iberica, determinerà un cambiamento, stavolta per il Sud Italia la Sicilia, dove la perturbazione è attesa in transito durante il fine settimana. Ciò appare probabile secondo le ultime stime proposte dei modelli matematici più autorevoli.

La novità determinerebbe un miglioramento parziale sul Nord Italia, con la possibilità di avere ampie schiarite e soprattutto un sensibile aumento della temperatura diurna.

Nei primi giorni della prossima settimana, come indicato dalle previsioni meteo, dovrebbe instaurarsi una corrente dai Balcani, che tenderebbe a instaurare una situazione di instabilità atmosferica.

Ciò sarebbe un mix ideale per la genesi di temporali pomeridiani che si formerebbero su Nord Italia, le zone interne del Centro, in parte le aree tirreniche, le zone interne delle Isole Maggiori.

In buona parte d'Italia, per tutta la settimana prossima sono attese temperature decisamente superiori alla media, con un aumento rispetto alle attuali valori anche di oltre 10° centigradi.

Pubblicato da Alessandro Arena

Inizio Pagina