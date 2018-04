METEO 13-19 Aprile: instabile con TEMPORALI protagonisti da domenica

Neve sulle Alpi.

METEO DAL 13 AL 19 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Piogge e temporali investono ancora l'Italia Centro-Settentrionale, con grandi nevicate sulle Alpi: la fase apicale di meteo avverso è comunque agli sgoccioli. Il maltempo sta gradualmente allentando la morsa, con ultimi sussulti instabili che si concentreranno al Nord, in particolare a ridosso dell'Arco Alpino.

Una rimonta anticiclonica favorirà meteo più stabile e soleggiato a cavallo fra venerdì e sabato, con nuovo rialzo termico a causa di correnti sempre disposte in genere dai quadranti meridionali. Non è però alle porte alcuna prolungata fase di bel tempo. La primavera continuerà con il tipico tempo capriccioso, a tratti persino perturbato, ma con clima nel complesso mite.

Insomma, dopo una tregua, assisteremo ad un nuovo peggioramento meteo domenica per l'avvicinamento di una goccia fredda, nient'altro che un piccolo vortice foriero d'instabilità atmosferica, ovvero condizioni favorevoli a temporali. Il meteo peggiorerà domenica sul Nord, Sardegna e zone tirreniche, con frequenti acquazzoni.

Questa area ciclonica condizionerà anche l'avvio della nuova settimana, in quanto verrà alimentata da sbuffi d'aria fresca in quota. L'anticiclone si andrà ulteriormente rinforzando sull'Europa Centro-Settentrionale, mentre il Mediterraneo resterà sede di una lacuna barica e quindi con meteo ancora variabile, a tratti incerto.

Questo sarà il leitmotiv della prossima settimana, con instabilità che degenererà in temporali più probabili nelle ore più calde e più frequenti sulle aree interne a ridosso dei rilievi. Avremo i primi caldi di stagione, ma sarà questo stesso aumento di temperature ad accentuare la formazione di temporali ad evoluzione diurna, in virtù dell'instabilità atmosferica.

Andiamo quindi verso radicali novità del tempo: la bassa pressione, per giorni a ridosso del Mediterraneo, si smorzerà ma il meteo non migliorerà completamente. Avremo un significativo rialzo delle temperature sul Centro-Nord dell'Italia e un proliferare di temporali diurni, favoriti dal riscaldamento. Insomma, sarà un classico tempo da primavera ormai piena, se non quasi inoltrata.

METEO DOMANI 13 APRILE, MIGLIORA MA ANCORA TEMPORALI

Avvio di giornata decisamente migliore su gran parte del Centro-Sud con ampi spazi di sereno, mentre il contesto meteo resterà instabile al Nord e sulla Toscana Settentrionale, con precipitazioni sparse e temporali più probabili a ridosso delle aree montuose alpine e prealpine, oltre che sul Levante Ligure.

Col trascorrere della giornata, il sole pian piano prenderà il sopravvento con le prime ampie schiarite che si faranno strada anche al Settentrione. Variabilità permarrà soprattutto sui rilievi dell'Arco Alpino, con ancora rovesci sparsi a macchia di leopardo e nevicate attese solo a quote superiori ai 1500 metri

METEO WEEKEND, AVVIO COL SOLE MA POI NUOVI TEMPORALI

Sabato sarà una giornata nel complesso più soleggiata, anche se con nuovo aumento delle nubi da ovest per l'approssimarsi di una nuova perturbazione. Le nubi diverranno più consistenti tra Sardegna e zone alpine occidentali, con prime locali precipitazioni serali avvisaglia di un peggioramento meteo domenicale.

La giornata festiva vedrà infatti il nuovo peggioramento meteo, per l'avvicinamento verso la Sardegna di un piccolo vortice afro mediterraneo, staccatosi dal flusso atlantico. Ne conseguirà instabilità con locali temporali in Sardegna, ma poi anche qua e là al Nord e lungo il medio-alto versante tirrenico.

UN PO' DI CALDO, TEMPERATURE IN RIALZO NEL WEEKEND

Un riscaldamento è atteso nel weekend, con valori che saliranno sopra la norma, specie al Centro-Sud, per le correnti d'origine nord-africana richiamate dal vortice in risalita verso la Sardegna. L'aumento termico risulterà più accentuato lungo i versanti tirrenici, con punte che potranno localmente superare i 25 gradi. Farà più caldo un po' ovunque per il maggiore soleggiamento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'instabilità dovrebbe caratterizzare in modo ancor più netto anche l'inizio della nuova settimana. Avremo giornate dal meteo molto mutevole, con sole alternato ad acquazzoni. Ci sarà la possibilità di forti temporali a carattere locale, anche accompagnati da grandine, perché avremo il contrasto fra riscaldamento diurno ed infiltrazioni d'aria più fresca in quota.

Pubblicato da Mauro Meloni

