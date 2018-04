METEO Estate 2018, rischio TEMPORALI e senza eccessi di CALDO? Le ipotesi

Questi giorni abbiamo introdotto un argomento meteo assai dibattuto, che non di rado genera polemiche, sono le proiezioni stagionali, stavolta quelle per l'Estate. Nell'approfondimento abbiamo evidenziato come si possa parlare esclusivamente di proiezioni, appunto, non di previsioni meteo, abbiamo sottolineato una serie di sfaccettature di questa scienza che studia il tempo che potrebbe fare così distante dall'oggi.

Ribadiamo un concetto indispensabile: ipotesi, nient'altro. Ma anche nel campo delle ipotesi possiamo avvalerci di strumenti scientifici di una certa rilevanza.

Esistono dei modelli matematici in grado di spingersi con previsioni addirittura al prossimo autunno, modelli matematici capaci di elaborare tutta una serie di parametri atmosferici che regolano la circolazione dell'intero emisfero settentrionale.

Stiamo parlando di pattern (schemi) climatici che, in quanto tali, possono realmente rappresentare elementi capaci di suggerirci dei trend evolutivi a lunghissimo termine.

Anche noi, lo sapete bene, proviamo a discutere ipotesi stagionali affidandoci a pattern di questo tipo.

Rammenterete - forse - lo scorso inverno, allorquando già a gennaio cominciammo a parlare di un'eventuale riscaldamento stratosferico (Strat Warming) e degli effetti che avrebbe potuto causare nell'ultimo step stagionale. Diciamo che anche in questo caso il concetto è il medesimo, ma c'è un modello - il CFSv2 elaborato dall'autorevole centro americano del NOAA - che è in grado di sintetizzare il tutto in apposite mappe.

La prima che vi mostriamo è la mappa delle possibili anomalie termiche per il trimestre giugno, luglio, agosto. Focalizzando l'obbiettivo in Italia possiamo notare che le temperature non si dovrebbero discostare dalla media 1999-2010. Significherebbe evitarci un'estate rovente, significherebbe avere un'estate all'insegna della normalità. Interessante, inoltre, evidenziare come le anomalie termiche più importanti siano concentrate sul Nord Europa e in particolare sulla Scandinavia.

Passando alle precipitazioni, la sorpresa più rilevante: potrebbe piovere più del normale su gran parte del Centro Nord, mentre al Sud e tra le due Isole Maggiori si sarebbe in presenza di precipitazioni all'interno della media di riferimento.

Sapete che significa? Che se tali proiezioni trovassero riscontro nella realtà si avrebbe un'estate assolutamente normale, assolutamente mediterranea e persino con dell'instabilità temporalesca di una certa rilevanza. Ma sono ipotesi, non scordiamocelo, potrebbero mutare - anche pesantemente - cammin facendo.

