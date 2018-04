Meteo domenica 8 aprile, inizia col sole. Poi forte maltempo dalla Sardegna

Siamo nel bel mezzo di un weekend con l'Italia al momento in gran parte baciata dal sole, ma la situazione meteo sta per cambiare in modo radicale. Da ovest avanza un sistema nuvoloso: è la nuova perturbazione che genererà il guasto anche importante già nel corso di domenica nei settori più occidentali dell'Italia.

Il contesto meteo soleggiato reggerà ancora su gran parte della Penisola, almeno nella prima parte della giornata. Seguirà un progressivo peggioramento, con aumento della copertura nuvolosa che diverrà subito consistente sulle regioni di ponente, sebbene in un primo momento ancora senza fenomeni degni di nota.

Il maltempo entrerà decisamente in scena ad iniziare dalla Sardegna. Le piogge raggiungeranno tra tardo pomeriggio e sera un po' tutta l'Isola, dove potranno risultare anche intense e a carattere temporalesco con possibili episodi di grandine e colpi di vento.

Entro fine giornata di domenica le prime precipitazioni raggiungeranno Alpi Occidentali e Ponente Ligure, con locali piovaschi anche sul resto del Nord-Ovest, la Toscana, le centrali tirreniche e l'ovest Sicilia. Lunedì il grosso della perturbazione investirà il Centro-Nord d'Italia e la Campania, con precipitazioni diffuse.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina