METEO 20-26 Aprile con NOVITA': Italia tra CALDO Anticiclone e forti TEMPORALI

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 20-26 Aprile

Siamo proiettati verso l'ultima decade di Aprile, ovvero verso quel periodo che proporrà alcune importanti festività nazionali, che porterà milioni d'italiani - e non solo - in direzione delle località turistiche. Da qui la necessità, evidentemente, di conoscere in anticipo le condizioni meteo.

Lo sottolineiamo, queste sono esclusivamente linee di tendenza che potremmo definire meteo climatiche, non finalizzate per decidere prenotazioni o disdette di vacanza.

Non scriviamo ciò perché siamo minacciati da qualcuno, bensì per sottolineare che le previsioni meteo oltre i cinque giorni di validità necessitano sempre di ampie conferme.

Il meteo a lungo termine è irreperibile da qualsiasi sito web mondiale, ma non solo, i maggiori siti web americani prospettano previsioni meteo fino a 45 giorni di validità.

E' il cittadino a dover conoscere un po' di più di questa scienza, che seppur sempre più affidabile, ha dei limiti di attendibilità.

Ma torniamo alla previsione. Nell'arco temporale in analisi, i modelli matematici di previsione cominciano a individuare un trend estremamente propizio alle gite fuori porta. Avrete intuito, quindi, che stiamo parlando di un possibile intervento dell'Alta Pressione con conseguente stabilizzazione delle condizioni atmosferiche. Bel tempo insomma.

VEDIAMO COSA POTREBBE ACCADERE

Dopo la migrazione anticiclonica verso nord, al di là delle Alpi, e conseguenti infiltrazioni d'aria fresca che potrebbero innescare forti temporali diurni, l'Alta Pressione potrebbe approfittare di nuovi impulsi perturbati sull'Europa occidentale per rafforzarsi anche sul nostro Paese. Una dinamica di tal genere, è risaputo, conduce il promontorio anticiclonico africano sul Mediterraneo.

Ora, dai modelli previsionali parrebbe l'ennesima fase transitoria. Perché vi diciamo questo? Perché pare che le perturbazioni atlantiche siano in grado di proseguire il cammino in direzione est e quindi dar luogo a nuovi disturbi sulle nostre regioni. Ovviamente è ancora tutto da valutare, è una delle ipotesi ma è quella che al momento sembra prevalere sulle altre.

MAGGIO

In tanti ci stanno chiedendo se maggio avrà un andamento simile ai due mesi primaverili precedenti. Or bene, ultimamente abbiamo trattato con dovizia di particolari interessanti proiezioni stagionali, proiezioni che sembrerebbero indicare un andamento mensile all'insegna della normalità. Normalità significherebbe temperature sostanzialmente in linea con le medie di riferimento, così come pure le precipitazioni.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Quindi, ricapitolando quanto scritto sinora. Ci aspettiamo un graduale miglioramento nel periodo oggetto d'analisi, miglioramento indotto dal consolidamento di una struttura di Alta Pressione di matrice nord africana. Se così fosse lecito attendersi un robusto rialzo delle temperature, soprattutto al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori che potrebbero risultare le più coinvolte dalla stabilità atmosferica.

Attenzione però alle perturbazioni atlantiche perché, mai dome, sarebbero proprio le responsabili del temporaneo intervento anticiclonico e che poi innescherebbero nuovi peggioramento o comunque condizioni d'instabilità.

IN CONCLUSIONE

Stiamo descrivendo, da giorni, un andamento meteo assolutamente normale. Un andamento meteo appropriato al periodo senza particolari sbalzi d'umore nonostante aprile sia un mese decisamente dinamico. Poi vedremo maggio, ma ricordiamoci che il prossimo mese sarà quello che statisticamente potrebbe portarci i primi accenni di bella stagione.

