METEO 14-20 Aprile: no CALDO, ma PIOGGIA e TEMPORALI sparsi

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 14-20 Aprile

Nei giorni di analisi del nostro bollettino meteo, saremo nel pieno della stagione primaverile.

Le prospettive sono di scenari che sono tipici del periodo, infatti, le perturbazioni atlantiche torneranno con decisione verso l'Italia (la prima tra domani e lunedì), e potrebbero contraddistinguere la fase centrale del mese di aprile.

Ci sarebbe la possibilità che si verifichino varie ondate di maltempo, tempo instabile indiche di possibili temporali. Insomma, si potrebbero avere altre piogge e che localmente potrebbero risultare abbondanti.

Infatti, tenuto conto degli sbalzi termici, oltre che dei contrasti tra diversissime masse d'aria, ci aspettiamo precipitazioni a carattere temporalesco, e parecchie cadute di grandine. Tutti fenomeni tipici del mese di aprile.

SICCITA' UN LONTANO RICORDO

L'entità delle piogge che hanno coinvolto il nostro Paese, che segnatamente nel mese di marzo è stato estremamente piovoso su varie regioni d'Italia, soprattutto al Centro Nord Italia, dove secondo le prime stime, sarebbe caduta all'incirca il doppio della pioggia che dovrebbe cadere (media trentennale di riferimento 1981-2010).

Significa che ha piovuto più del doppio, poi chiaramente ci sono tutte le varie eccezioni.

Infatti, in alcune aree del Sud la piovosità è risultata inferiori, ma pur sempre al di sopra della media. Il risultato appare evidente, al momento lo spettro della siccità che ci ha attanagliato l'anno scorso è un lontano ricordo. Ora, con le prospettive di maltempo ci sarà modo per riempire ulteriormente tutti i bacini idrici del Paese.

SBALZI TERMICI

Dobbiamo necessariamente parlare di sbalzi termici perché lo scontro tra masse d'aria di diversa estrazione non farà altro che fornire quel carburante necessario per la genesi di fenomeni di una certa rilevanza. Si sa, stiamo andando incontro al periodo più propizio per i temporali e dobbiamo tenerne conto. Chiaramente non è un discorso che si può affrontare dettagliatamente fin da ora, dovremo attendere che gli scenari proposti si realizzino e a quel punto verranno fatte tutte le valutazioni del caso.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Andando più nello specifico, pur consci che si tratta di trend evolutivo e non di previsione puntuale, ci aspettiamo varie ondate di maltempo che darebbero un'instabilità atmosferica abbastanza vivace. Insomma, potrebbe piovere di frequente.

Al momento, considerando l'eventuale traiettoria d'ingresso delle perturbazioni, le regioni che potrebbero usufruire maggiormente delle piogge sarebbero le regioni Centro Settentrionali.

Al Sud, Italia invece, i contrasti termici sarebbero più marcati perché qui non mancherà occasione per altre incursioni d'aria particolarmente mite. Ma è giusto che sia così, perché sappiamo che la stabilizzazione atmosferica in vista della bella stagione parte proprio dal Mezzogiorno.

IN CONCLUSIONE

La Primavera 2018 appare essere normale. Questi sono i presupposti che emergono dalle proiezioni meteorologiche.

