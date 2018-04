METEO verso fine APRILE: PERTURBAZIONI a ripetizione, novità al Sud

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 17-23 Aprile

I modelli matematici di previsione continuano a prospettare scenari meteo futuri assai dinamici, variabili e oscillanti.

Ormai ci siamo, in questa rubrica siamo giunti a proiettare le stime dell'evoluzione meteo verso l'ultima decade di aprile, e considerate le recenti elaborazioni dei super calcolatori, ed è lecito attendersi un'alternanza tra cenni di bella stagione e sussulti di tempo instabile anche consistente (temporali?).

L'analisi attenta, puntuale dei dati diffusi dagli elaboratori a nostra disposizione supporta la tesi che le perturbazioni atlantiche non molleranno la presa tanto facilmente. Per intenderci, continueranno ad irrompere sull'Europa occidentale generando occasione per ondate di maltempo anche su parte dell'Italia.

Ma in contropartita, attiveranno i primi baluardi dell'Alta nord Africana che poi si allontanerà dalle nostre regioni perché risucchiata da una "ferita di basse pressioni" presente sui nostri mari. Ferita che non sarà per nulla semplice da suturare, quindi per un periodo stazionario di alta pressione sull'Italia ci sarà da attendere.

PIOGGE, TEMPORALI, CALDO

Elementi apparentemente in contraddizione, ma così non è. Non scordiamoci che ci stiamo proiettando a grandi passi verso l'estate, la stagione secca per antonomasia. Col passare dei giorni diverranno sempre più ampi gli sbalzi termici, frutto del contrasto tra masse d'aria di diversa estrazione. L'aria mite, o addirittura calda, proveniente da sud e quella fresca proveniente dall'Oceano Atlantico.

Un mix che potrà dar luogo a precipitazioni particolarmente intense, soprattutto acquazzoni e temporali. Temporali anche con delle grandinate. Temporali che contribuiranno a dare un'ulteriore spallata alla siccità che ci ha attanagliato per tutto il 2017.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Tornando al periodo oggetto d'analisi, si prospetta un'alternanza tra l'Alta Pressione e nuovi eventi perturbati. Un rapporto causa-effetto, dove a seguito degli affondi depressionari sull'Europa occidentale potrebbero realizzarsi temporanee fiammate anticicloniche africane specie al Sud Italia.

Da qui gli inevitabili contrasti termici e i temporali. Situazione che, se ci riflettete bene, rispecchia appieno le peculiarità climatiche di questo periodo dell'anno.

GRANDINE

È ora della grandine, quella che in una prima fase cade non di eccezionali dimensioni, e che nei temporali danneggia l'agricoltura. In una stagione dal meteo instabile le conseguenze "negative" non si fanno attendere. In alcune circostanze potrebbe grandinate anche con chicchi che possono cagionare danni alle cose, specie le auto. Non stiamo predicendo disastri, ma è la statistica che lo evidenzia, questo è il periodo in cui giungono i temporali, e con essi, le grandinate.

IN CONCLUSIONE

Primavera che, almeno sinora, sta seguendo in naturale processo evolutivo. Primavera che, anche nel lungo periodo, potrebbe realmente regalarci scenari estremamente dinamici così come si conviene al trimestre in corso. Il ché, è bene rammentarlo, non è così scontato come potrebbe apparire (non scordiamoci come sono andate le primavere dell'ultimo decennio).

