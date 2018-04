METEO 9-15 Aprile: ondata di MALTEMPO. Poi possibili GROSSE PIOGGE al Nord

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

METEO DAL 9 AL 15 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

E' in atto un peggioramento del tempo per effetto di un sistema perturbato d'origine atlantica. Un guasto meteo in rapida estensione a parte della Penisola, con particolare riferimento alle regioni centro-settentrionali.

Il Sud Italia e la Sicilia saranno praticamente saltati da questo primo peggioramento.

Dopo il tepore, si avrà un calo termico per il sopraggiungere d'aria un po' più fresca atlantica.

La fase di maltempo tenderà a condizionare la nuova settimana, per effetto dell'arrivo di una serie d'impulsi perturbati, che riguarderanno soprattutto il Nord Italia. Si verrà infatti a creare, nell'arco della prima parte della settimana, una situazione di sostanziale blocco causato dall'alta pressione che ostacolerà l'avanzare verso est di un vortice di bassa pressione bloccato che quindi si assesterà appena ad ovest dell'Italia.

Ciò determinerà flussi umidi d'aria meridionali, che apporteranno sistemi nuvolosi carichi di pioggia soprattutto sul Nord Italia e Toscana.

Come vedremo nel dettaglio, solo parte d'Italia risulterà maggiormente esposta al maltempo e alle precipitazioni. Avremo un andamento meteo un po' a sbalzi, con l'anticiclone che apparirà solo per brevi periodi, a conferma di una fase primaverile piuttosto capricciosa. La situazione meteo risulterà nel complesso migliore sulle regioni meridionali.

METEO PER OGGI 9 APRILE, MALTEMPO AL CENTRO-NORD

Il fronte perturbato entrerà decisamente nel vivo, portandosi su gran parte delle regioni centro-settentrionali e la Campania, con precipitazioni diffuse anche occasionalmente di forte intensità. Un po' più ai margini rimarranno il resto del Sud e la Sicilia, dove non mancheranno locali piovaschi o rovesci. La situazione meteo migliorerà in Sardegna, dopo il maltempo delle prime ore del giorno.

TEMPERATURE IN CALO, MA CLIMA PRIMAVERILE

Dopo il clima molto mite domenicale da piena primavera, si realizzerà un generale calo termico con la perturbazione ad inizio settimana. Attenzione, non arriverà il freddo ma sarà solo un ritorno delle temperature nella norma.

METEO FINO A META' SETTIMANA, FORTI PIOGGE AL NORD

Una serie di altre perturbazioni si porteranno sull'Italia nei giorni successivi, con il Nord che rappresenterà il principale bersaglio. "Condizioni meteo diffusamente avverse", sebbene da confermare, si potrebbero avere sul Nord-Ovest, con la possibilità che pericolose precipitazioni possano accanirsi sul Nord-Ovest e sulle aree alpine e prealpine.

Queste precipitazioni potrebbero essere eventuale causa di criticità di tipo idrogeologico, ma saranno i bollettini emessi dalla Protezione Civile a stabilire l'entità di questo rischio. Da evidenziare anche la tanta neve attesa sulle Alpi Centro-Occidentali. In sostanza il maltempo si verrà a bloccare su parte dell'Italia, tra Nord-Ovest e Toscana, con precipitazioni persistenti.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Spazio per piogge e temporali per gran parte della settimana, anche se fra venerdì e sabato potrebbe profilarsi una breve tregua con più sole su tutte le regioni. Si conferma a grandi linee una fase primaverile decisamente capricciosa, con prosecuzione di un trend favorevole alle grandi piogge, specie al Nord, e un clima a tratti più caldo al Sud.

Pubblicato da Mauro Meloni

