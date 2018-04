METEO sino 13 Aprile: sino a 25°C, ma PEGGIORA domenica da ovest

METEO DAL 7 AL 13 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Scenari meteo più stabili sull'Italia, grazie all'affermazione di un promontorio anticiclonico in grado di garantire una pur breve fase soleggiata. Oltretutto, il clima è decisamente primaverile grazie all'afflusso di correnti più calde d'origine nord-africana, con temperature in salita su valori superiori a quelli tipici di questo periodo.

Quest'esplosione primaverile durerà davvero poco, prima di una sorta di mazzata di maltempo, con temporali, vento forte, pioggia, neve sui monti. Il bel tempo abbraccerà l'Italia sabato, con meteo più soleggiato eccetto qualche disturbo a carattere del tutto locale, poi il peggioramento dovrebbe giungere da domenica nell'Italia occidentale, a partire dalla Sardegna.

Il contesto meteo soleggiato sarà del tutto momentaneo, ma tuttavia di pieno stampo primaverile, in quanto le correnti torneranno a disporsi dai quadranti meridionali trasportando aria nord-africane. La disposizione dei venti da sud sarà comunque segnale di un nuovo cambiamento meteo, con peggioramento nel corso di domenica.

La perturbazione, preceduta dal flusso d'aria più calda nord-africana, si preannuncia anche localmente intensa e potrebbe far da apripista a successivi impulsi di maltempo, accompagnati da aria più fredda dal nord Atlantico. Si preannunciano insomma nuovi sbalzi termici, nel tipico andamento mutevole della primavera.

Il maltempo entrerà decisamente in scena all'inizio della prossima settimana e ciò potrebbe dare avvio ad un periodo movimentato e ricco di precipitazioni. Ci attendiamo la prosecuzione di un andamento meteo un po' a sbalzi, poiché l'anticiclone appare in grado d'affermarsi solo per brevi momenti sul Mediterraneo, senza affatto radicarsi.

Questa fase così favorevole alle piogge appare comunque utile a scongiurare le ultime sacche di siccità, in vista dell'avvio del periodo secco. Le precipitazioni normalmente diminuiscono il loro apporto a partire dal Sud Italia, già in aprile. Quindi il previsto maltempo rappresenta una risorsa utilissima prima che il fisiologico trend siccitoso prenda il sopravvento.

METEO SOLEGGIATO SABATO 7 APRILE, SOLE QUASI OVUNQUE

L'anticiclone di matrice sub-tropicale si consoliderà ulteriormente, con il sole che sarà protagonista un po' ovunque ed in particolare al Centro-Sud, associato a clima diurno molto mite. Faranno eccezione le regioni di Nord-Ovest, dove si intrufoleranno annuvolamenti più consistenti a ridosso dei rilievi, dovuti a sbuffi d'aria umida atlantica.

Non mancheranno locali deboli precipitazioni su Alpi Occidentali ed aree pedemontane del Piemonte, ma localmente sui settori montuosi lombardi. Isolati piovaschi si potranno avere in giornata anche tra entroterra ligure ed Alta Toscana. In Sardegna, entro sera, si avranno velature e stratificazioni, segnale delle propaggini più avanzate della perturbazione in arrivo da ovest.

CAMBIAMENTO METEO DA DOMENICA, AVANZA PERTURBAZIONE

Peggioramento nel corso del giorno, con aumento della copertura nuvolosa che diverrà subito consistente sulle regioni di ponente. Le piogge raggiungeranno dal pomeriggio la Sardegna, dove potranno risultare occasionalmente intense, e le Alpi Occidentali, per poi estendersi dalla sera a tutto il Nord-Ovest, la Toscana, l'Umbria ed il Lazio.

MITEZZA PRIMAVERILE PRIMA DEL MALTEMPO

Il flusso di correnti meridionali, a precedere la perturbazione, contribuirà a portare un ulteriore rialzo delle temperature nel corso del weekend. Avremo clima da piena primavera, con temperature che si spingeranno oltre i 22/23 gradi su aree interne tirreniche, Isole Maggiori e localmente anche sul Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Condizioni meteo diffusamente avverse, sebbene da confermare, sono attese all'inizio della prossima settimana. Al momento è ancora prematuro definire i dettagli della rotta che seguirà la nuova perturbazione, ma il maltempo maggiore potrebbe interessare il Centro-Nord d'Italia e in modo più attenuato il Meridione.

La fase perturbata potrebbe vedere fenomeni localmente di forte intensità, con calo termico a seguire per aria più fresca oceanica. Il contesto meteo resterebbe instabile per buona parte della prossima settimana, con spazio per piogge e temporali anche al Sud. L'evoluzione che abbiamo tracciato è un classico del tempo di primavera, senza che si possa parlare di rottura stagionale.

