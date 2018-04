Il METEO sino al 16 Aprile: altre PIOGGE e TEMPORALI, a tratti MALTEMPO

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

METEO DAL 10 AL 16 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

La primavera continuerà con il tipico tempo capriccioso, variabile, con altre perturbazioni che condizioneranno il meteo settimanale.

"Nel frattempo, un vasto anticiclone dominerà tra la Penisola Scandinava, l'Europa Orientale e la Russia, ostacolando la normale avanzata delle perturbazioni atlantiche colpiranno l'Europa Occidentale e a tratti l'Italia."

Da quelle parti la temperatura è salita sensibilmente, salendo rapidamente ben oltre la soglia dei 20°C, e raggiunto e superato i 25°C.

Sulla nostra Penisola, saranno soprattutto le regioni del Nord Italia a risentire dei nuovi impulsi instabili, mentre il Sud si troverà più al riparo.

In Italia le temperature si manterranno nel complesso miti anche per via della persistenza di correnti dai quadranti meridionali, ma senza quel tepore diffuso avuto nel weekend.

Le piogge, come anticipato, coinvolgeranno fino a metà settimana il Nord Italia e la Toscana, con maltempo più accentuato sulle regioni di Nord-Ovest. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, ma solo a quote medio-alte. Ci saranno alti e bassi di temperatura, con lievi temporanee flessioni al passaggio delle perturbazioni sulle aree coinvolte.

Il tempo sarà generalmente più asciutto e mite al Centro e soprattutto al Sud Italia. Continuerà infatti situazione di sostanziale blocco causato dall'alta pressione sull'Est Europa che ostacolerà l'avanzare verso levante di un vortice di bassa pressione bloccato che appena ad ovest dell'Italia.

Ciò determinerà flussi umidi d'aria meridionali e piogge solo alcune regioni.

Solo parte d'Italia risulterà maggiormente esposta al maltempo e alle precipitazioni, ma nel complesso dominerà una spiccata variabilità. Avremo un andamento meteo un po' a sbalzi, con l'anticiclone che apparirà solo per brevi periodi, a conferma di una fase primaverile piuttosto movimentata e favorevole a frequenti piogge.

METEO DI OGGI 10 APRILE, PIOGGE AL NORD E TOSCANA

Un nuovo impulso perturbato raggiungerà il Nord-Ovest, con precipitazioni sparse più consistenti nei rilievi.

I fenomeni, più attenuati, saranno possibili anche sul Nord-Est, specie su settori montuosi e sul Friuli. Altrove avremo passaggio di nubi, ma senza precipitazioni importanti, a parte locali piovaschi in Toscana, specie sulla parte nord della regione. Locali acquazzoni si avranno anche sulle Isole Maggiori, specie in Sardegna.

METEO PER META' SETTIMANA, MALTEMPO AL NORD-OVEST

Un nuovo fronte più organizzato raggiungerà mercoledì parte dell'Italia, con il Nord principale bersaglio. Forte maltempo si potrebbe avere sul Nord-Ovest, con la possibilità che pericolose precipitazioni possano accanirsi sul Nord-Ovest e sulle aree alpine e prealpine. In sostanza il maltempo si verrà a bloccare su parte dell'Italia, con precipitazioni persistenti e abbondanti.

Nella giornata di giovedì la perturbazione insisterà al Nord, ma con precipitazioni meno forti ed in estensione al Triveneto. Instabilità più marcata si avrà al Centro-Sud, con possibilità di rovesci e temporali forti, specie a ridosso dei rilievi della dorsale appenninica. Temporali non mancheranno anche tra Sardegna e Sicilia.

NEVICATE COPIOSE SULL'ARCO ALPINO

Da evidenziare anche la tanta neve attesa sulle Alpi Centro-Occidentali. Si verranno quindi a determinare le classiche condizioni di stau nevoso per circolazione di venti da sud. Questo afflusso mite porterà la quota neve un po' sopra i 1500 metri, tranne temporanei sconfinamenti a quote più basse su Alpi valdostane e piemontesi. Resterà elevato il rischio valanghe.

TEMPERATURE MITI PRIMAVERILI

Un po' più fresco è sopraggiunto con la perturbazione d'inizio settimana, rispetto al tepore precedente. Nel complesso, le temperature si manterranno miti e su valori localmente sopra la norma, specie al Centro-Sud. La maggiore presenza di nubi e precipitazioni manterrà i valori termici diurni su livelli più bassi al Settentrione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Fra venerdì e sabato potrebbe profilarsi una breve tregua con più sole su tutte le regioni. Tuttavia, a cavallo del weekend sembra poter giungere l'ennesima perturbazione da ovest, con maltempo in Sardegna e poi sulle regioni meridionali. Si profilano quindi ancora condizioni favorevoli alle piogge, anche al Sud dove in qualche zona permane un po' di siccità.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina