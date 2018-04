Tendenza meteo weekend: sole primaverile, ma da domenica peggioramento

Tra venerdì e sabato l'Italia avrà modo di godere di un intermezzo anticiclonico, che garantirà meteo soleggiato su buona parte d'Italia. Nella prima parte di venerdì permarranno ultimi disturbi al Meridione, poi il sole avrà la meglio con l'affermazione di un promontorio anticiclonico sub-tropicale.

Sabato avremo la giornata più soleggiata e con temperature peraltro in forte aumento, grazie a correnti che si disporranno meridionali. Sulle Alpi Occidentali arriveranno le frange nuvolose più avanzate di una nuova perturbazione, in lenta avanzata da ovest.

Il minaccioso sistema perturbato inizierà a far sentire i suoi effetti proprio nella giornata di domenica, quando entreranno in scena le prime precipitazioni sull'estremo Nord-Ovest, principalmente tra Valle d'Aosta ed Ovest Piemonte, ed in Sardegna. Altrove ancora sole e clima molto mite.

Questa perturbazione sembra poi in grado di sfondare su gran parte d'Italia ad inizio settimana. Il nostro Paese sarà influenzato da una circolazione ciclonica sull'Europa Occidentale, che potrebbe sancire alcuni giorni di meteo movimentato e piovoso.

