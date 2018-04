METEO AVVERSO con forte maltempo, piogge e temporali specie al Nord

Condizioni meteo in peggioramento su parte d'Italia per via di una perturbazione atlantica collegata ad un vortice di bassa pressione in approfondimento sulle Isole Britanniche. Le piogge già interessano le regioni di Nord-Ovest, ma si apprestano ad estendersi verso il Nord-Est e la Toscana.

Le precipitazioni si espanderanno poi dal Nord verso le regioni centrali nel corso di mercoledì 4 aprile, con fenomeni localmente intensi tra Liguria ed Alta Toscana, oltre che sull'Alta Lombardia. Avremo anche temporali e rischio grandinate, come ormai è tipico del mese d'aprile.

Il Sud rimarrà ai margini della perturbazione e qui si faranno ancora sentire gli effetti di un promontorio anticiclonico associato all'afflusso di correnti più miti nord-africane, che porteranno le temperature sopra la norma con punte fino a 25 gradi in Sicilia.

Al Sud il peggioramento meteo giungerà smorzato: qualche precipitazioni è attesa solo giovedì principalmente solo sulle aree peninsulari. Al seguito della perturbazione arriverà aria più fresca, che porterà ad un calo delle temperature.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

