Meteo d'Aprile, piovoso oppure siccitoso? Vediamo qualche previsione

Il primo scorcio di primavera, le condizioni meteo hanno assunto sovente caratteristiche invernali. Abbiamo avuto freddo (con ondata di gelo nei primi giorni di marzo), temperature inferiori alla media, pioveva e sui rilievi nevicava.

Tuttavia, chi ci segue lo sa bene, da giorni si sta parlando di un eventuale cambiamento di scenario. Cambiamento che ci sta, sarebbe opportuno e assolutamente normale. Cambiamento che, carte alla mano, potrebbe riportarci le perturbazioni atlantiche e i primi caldi di stagione. L'elemento forse più importante è che proprio le perturbazioni varieranno traiettoria, almeno inizialmente. Punteranno più a ovest-sudovest, tra Francia e Penisola Iberica, ma pian piano potrebbero ripresentarsi con maggior convinzione e tenacia.

A chi ci domanda cosa dobbiamo attenderci beh, dipenderà chiaramente dalla collocazione dei Vortici Depressionari e dalle regioni considerate. Non scordiamoci che la nostra amata Italia ha un clima vario e mutevole a seconda delle zone (poi la Primavera è una stagione dal clima mutevole). Non solo, ogni regione ha poi il proprio microclima, incentivato da una serie di fattori quali l'orografia, la vicinanza al mare, la continentalità e via discorrendo.

Ciò premesso l'idea che ci siamo fatti è che nella prima metà del mese possa realizzarsi un impianto circolatorio propizio alle precipitazioni sul Nord Italia e in parte anche tra Centrali e Sardegna. Il Sud, invece, potrebbe usufruire di una maggiore protezione anticiclonica e si tratterebbe dell'Alta Pressione nord africana. Ovviamente sono previsioni da confermare, e non sono da considerare alla stregua dei bollettini meteo, bensì linee di tendenza in una visione d'insieme.

Ricordate quando proponemmo le proiezioni stagionali del modello matematico americano elaborato dal NOAA (il CFSv2)? Quelle proiezioni suggerivano un surplus pluviometrico proprio al Centro Nord, mentre al Sud si ipotizzavano precipitazioni sostanzialmente in linea col periodo.

Le proiezioni termiche, invece, suggerivano temperature in linea con la media trentennale di riferimento. Or bene, se lo scenario ipotizzato poc'anzi dovesse rivelarsi corretto crediamo che le variazioni termiche sostanziali - verso l'altro - potrebbero riguardare proprio il Mezzogiorno a causa di alcune incursioni d'aria calda.

Per quel che concerne la seconda metà d'aprile è ancora prematuro ipotizzare schemi circolatori affidabili, diciamo che le prime proiezioni suggeriscono una maggiore ingerenza delle perturbazioni atlantiche in tutta Italia. Quel che è certo, al momento, è che lo spettro della tremenda siccità dell'anno scorso non s'intravede. Speriamo che possa rivolgere le proprie attenzioni lontano dal nostro Paese.

Pubblicato da Ivan Gaddari

