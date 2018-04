Tiangong-1, rientro rinviato a notte fra 1 e 2 aprile. I rischi in Italia

AGGIORNAMENTO ORE 21 del 1° APRILE

E' stato posticipato il rientro della stazione spaziale cinese Tiangong-1, il cui imminente ingresso in atmosfera dovrebbe avvenire nella notte fra Pasqua e Pasquetta. Secondo le ultime stime, il rientro avverrà alle 2.39 del mattino del 2 aprile, ma con incertezza d'orario e solo 40 minuti prima si avrà la certezza.

La possibilità che uno o più frammenti della stazione possano cadere sul territorio italiano, fa sapere la Protezione Civile, si è ridotta allo 0,1%. Le regioni interessate, al momento, sono Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e l'isola di Lampedusa nella regione Sicilia.

Da marzo del 2016 l'agenzia spaziale cinese ne ha perso il controllo ed è quindi in caduta libera. Quando arriverà a 80 chilometri dal suolo, inizierà a frammentarsi. Si disintegrerà, a causa del calore, e i pezzi cadranno su un'area lunga duemila chilometri e larga 70.

GLI AGGIORNAMENTI PRECEDENTI DEL 31 MARZO

Alcuni frammenti, almeno il 20%, potrebbe però raggiungere il suolo terrestre, o più facilmente gli oceani. Non è ancora stata esclusa l'Italia dalle possibili aree d'impatto, anche questo rischio che uno o più frammenti della stazione spaziale Tiangong-1 possano cadere sul territorio italiano (terre emerse) corrisponde a una probabilità stimabile intorno allo 0,2%.

Le ultime proiezioni sono ancora discordi sul momento preciso del rientro. Secondo Aerospace Corp, Tiangong-1 cadrà l'1 di aprile alle 18:15 con un margine di errore in più o in meno di 9 ore. Secondo US-StratCom la stazione spaziale cadrà l'1 di aprile alle 23:30 con un margine di errore di più o meno 10 ore.

Secondo Satview.org Tiangong-1 precipiterà l'1 di aprile alle 16:51. Tutte queste proiezioni, sebbene differenti, indicano una maggiore probabilità dell'impatto di frammenti in Oceano Pacifico, probabilmente al largo delle coste del Cile.

La stima dell'Agenzia spaziale italiana di rientro in atmosfera, soggetta a variazioni in funzione dell'evoluzione del flusso solare, prevede come data nominale il 1° aprile 2018 alle ore 19:03 UTC (21:03 CET) con intervalli di probabilità pari a: ± 6,00 ore con intervallo di confidenza 80%.

