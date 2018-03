METEO 8-14 Aprile: NOVITA', cambia tutto. Improvvisamente PRIMAVERA

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 8-14 Aprile

Primavera stagione estremamente dinamica e tale scenario meteo potrebbe caratterizzare con decisione la fase centrale del mese d'aprile. I modelli matematici sono alla ricerca di un'identità stagionale, ma grosso modo cominciano a evidenziare le peculiarità delle quali s'è parlato più e più volte.

In questo momento, carte alla mano, possiamo dirvi che ci aspettiamo un andamento altalenante con varie perturbazioni in rapido transito e pause anticicloniche consistenti. Va detto che un'alternanza di questo tipo potrebbe preludere a sbalzi termici importanti e conseguentemente a fenomeni atmosferici particolarmente intensi.

ANTICICLONE AFRICANO

Ormai non sembrano esserci più dubbi, sarà l'Anticiclone Africano. Ne abbiamo parlato nel precedente approfondimento, siamo qui a confermarlo perché i modelli matematici di previsione propongono una variazione sostanziale nella traiettoria delle perturbazioni. Variazione che dovrebbe condurle verso l'Europa sudoccidentale, con conseguenti temporanee rimonte anticicloniche subtropicali.

Possiamo però aggiungere un elemento importante, ovvero il rischio che possano isolarsi "pericolosi" Vortici sulla Penisola Iberica non appare. Perché ve lo diciamo? Semplice, perché l'eventuale isolamento di strutture cicloniche a ovest dell'Italia andrebbero a enfatizzare la durata delle fasi anticicloniche e conseguentemente delle eventuali fiammate d'aria calda.

PROIEZIONI STAGIONALI, CHI AVRA' RAGIONE?

A questo punto l'equilibrio tra un mese di aprile caldo e siccitoso e un mese di aprile con piogge e termicamente normale è fragilissimo. Capite bene che con certe dinamiche atmosferiche basterebbe un non nulla per far pendere l'ago della bilancia verso l'una o l'altra soluzione. Noi, dal canto nostro, ribadiamo un concetto trattato più e più volte ovvero che a nostro avviso ci sono i presupposti per un aprile all'insegna dell'estrema dinamicità.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Focalizzando l'attenzione nel periodo oggetto d'analisi possiamo dirvi che ci aspettiamo il transito di varie perturbazioni, perturbazioni che potranno dar luogo a precipitazioni localmente intense anche a carattere temporalesco e grandinigeno. Questo perché, lo ripetiamo, si alterneranno fasi assai miti per mano dell'Alta Pressione a giornate instabili o addirittura perturbate con temperature in forte diminuzione.

IN CONCLUSIONE

Abbiamo descritto quel che suggeriscono i più autorevoli modelli matematici di previsione, ma grosso modo abbiamo anche descritto quello che dovrebbe essere l'andamento assolutamente normale della prima parte della primavera.

