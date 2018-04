METEO sino a metà APRILE: TEMPORALI anche con GRANDINE in un contesto di mitezza primaverile

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO SINO A META' MESE

Abbiamo scelto un titolo eloquente "... TEMPORALI anche con GRANDINE" in quanto il mese di Aprile, con il calore che gradualmente, e molto rapidamente immagazzinerà, favorirà la formazione di grossi cumulonembi, e questi hanno già con le temperature inferiori a quelle che avremo da metà mese, generato temporali con grandine.

La grandine sarà abbastanza frequente durante i temporali, e haimé non è di certo l'ideale fenomeno in agricoltura, ed in genere per le piante che sono in pieno risveglio vegetativo. Ma anche questa è la Primavera.

Insomma, s'intravedono i primi segnali della bella stagione. Le condizioni meteo potrebbero difatti proporci alcuni periodi di bel tempo ascrivibili, pensate un pò, di già all'Anticiclone Africano (la cui presenza non è normale), il che significa che le temperature diverranno molto miti e che potrebbero realizzarsi anomalie termiche positive di una certa rilevanza.

L'Anticiclone Africano è divenuto ormai una stabile figura del semestre caldo, ed è all'origine di ormai innumerevoli ondate di calore, e segnale di un cambiamento climatico.

Tuttavia, giusto sottolinearlo, per ora tale scenario andrebbe comunque a inserirsi in un quadro di normalità stagionale ove per normalità intendiamo quella dinamicità atmosferica tipica d'aprile. Non avremo solamente rimonte anticicloniche, avremo anche dei passaggi perturbati che potrebbero dar luogo a sbalzi termici importanti e precipitazioni localmente consistenti. Per intenderci, non avremo da subito ondate di calore, ma episodi di clima assai tiepido, che attorno alla metà di aprile non sono un'anomalia climatica.

Tenete conto che il 16 aprile saranno spenti i termosifoni su tutte le città della Valle Padana, in molte di alta collina del Centro Italia. Ciò perché la bella stagione, con il suo tepore, incalza.

RISCHIO VIOLENTI TEMPORALI

Già, questo succede con gli sbalzi termici. Anche questa è certamente una prerogativa della primavera e in un'ottica di alternanza tra temperature in calo e in aumento dovremo considerare la possibilità di temporali localmente violenti. Tenete conto che oltre agli sbalzi termici le acque superficiali dei nostri mari cominceranno a riscaldarsi ed eventuali sbuffi d'aria fresca - ancor più se fredda - potrebbero creare i presupposti per instabilità davvero imponente. Non solo temporali, ma anche grandinate.

Non stiamo menzionando fenomeni inusuali, badate bene, stiamo citando fenomeni atmosferici assolutamente normali nel periodo in corso.

Piuttosto, veniamo da anni durante i quali la primavera era tutt'altro che dinamica e fin da subito proponeva una stabilizzazione atmosferica esasperante. Non si faceva altro che parlare di riscaldamento globale e quant'altro, quest'anno la situazione è un po' diversa e speriamo possa esserlo sino a inizio estate. Ma nella complessità del clima, noi viviamo un periodo prossimo alla media all'interno di una sorta bolla d'aria dove in quasi tutto il Pianeta la situazione atmosferica è tutt'altro rassicurante, dove si rinnovano fenomeni meteo estremi.

IL TREND PREVISIONALE

Il trend ipotizzato dai modelli matematici di previsione dice che potrebbero alternarsi varie perturbazioni e promontori anticiclonici consistenti. Un'alternanza indotta, giusto sottolinearlo, dalla variazione nella traiettoria delle perturbazioni che piuttosto che dirigersi direttamente in Italia prediligeranno Francia e Penisola Iberica. Ecco quindi spiegata l'altalena termica e la dinamicità atmosferica primaverile.

IN CONCLUSIONE

Primavera che, almeno per il momento, si sta comportando nella normalità. Abbiamo avuto un po' di freddo per gran parte di marzo, con aprile dove pare che le correnti d'aria fredda siano destinate a salutarci definitivamente (anche se qualche ritorno di colpi di coda dell'inverno non sono escludibile a priori) a favore di scenari meteo climatici più consoni alla maturità stagionale.

