METEO 4-10 Aprile: forte PERTURBAZIONE, in arrivo TEMPORALI al Centro-Nord

METEO DAL 4 AL 10 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

La nuova perturbazione atlantica associata ad un'area di bassa pressione in approfondimento sul Regno Unito, influenza le condizioni meteo su parte dell'Italia, attenuando il promontorio anticiclonico che aveva garantito un avvio di settimana soleggiato.

Il maltempo andrà coinvolgere soprattutto il Nord e parte del Centro Italia.

Sul nostro Paese affluiscono anche correnti meridionali che tendono a trasportare aria più calda d'origine nord-africana, particolarmente verso il Sud Italia e le due Isole Maggiori, dove le temperature sono attese in ulteriore rialzo, con valori che soprattutto in Sicilia potranno raggiungere la soglia dei 25 gradi.

Va detto che per la Sicilia non è questo il primo caldo della stagione, in quanto la scorsa settimana c'erano stati i primi 30 gradi.

È questo il classico tempo di primavera, con sbalzi termici importanti che anche ad aprile possono vedere alterne vicende, fra anticipi di quasi estivi e brevi ritorni d'inverno.

Tornando al maltempo, le piogge e temporali, già presenti in queste ore, tenderanno ad estendersi dal Nord Italia verso le regioni centrali, con fenomeni localmente intensi tra la Liguria e l'Alta Toscana, oltre che sull'Alta Lombardia. La neve cadrà copiosa sulle Alpi, anche se in genere a quote superiori ai 1400/1500 metri, ma localmente anche a quote inferiori.

Il Sud Italia starà ai margini della perturbazione, dove qualche precipitazione giungerà solo giovedì seguita un moderato calo termico.

Sempre nel corso di giovedì, il meteo migliorerà al Centro-Nord a partire dalle regioni di ponente. Sarà questo il segnale di un miglioramento che fra venerdì e sabato abbraccerà l'Italia, con meteo più soleggiato eccetto qualche locale fenomeno d'instabilità.

La tregua non permarrà a lungo ed entro domenica il meteo potrebbe peggiorare per una nuova perturbazione da ovest.

Il nuovo fronte sarà preceduto da una nuova rimonta d'aria più calda nord-africana che porterà altro tepore. Proseguirà così una spiccata variabilità con andamento meteo un po' a sbalzi, non avremo alcuna fase meteo stabile duratura.

METEO DI OGGI 4 APRILE, MALTEMPO SU PARTE DEL CENTRO-NORD

Il grosso delle precipitazioni andrà su gran parte del Nord e la Toscana, con fenomeni localmente temporaleschi e più intensi sull'alta Lombardia, ma anche tra il Levante Ligure e la Toscana Settentrionale.

La neve cadrà copiosa lungo tutto l'Arco Alpino, ma a quote generalmente superiori ai 1400/1500 metri, con altri accumuli significativi oltre i 2000 metri.

IL CLIMA ITALIANO, NON TUTTI SANNO CHE...

La Primavera è per il Nord Italia la seconda stagione più piovosa dopo l'Autunno, mentre nelle Alpi le maggiori precipitazioni avvengono d'Estate. All'opposto, nella Penisola e le Isole, con la Primavera la pioggia cala di importanza.

MA TORNIAMO A VEDERE L'EVOLUZIONE METEO

L'azione perturbata si estenderà anche a tutte le regioni centrali, con fenomeni più significativi sulla fascia tirrenica e più sporadici lungo la fascia adriatica.

Al Sud Italia reggerà ancora in parte il promontorio anticiclonico sub-tropicale (che viene dal Nord Africa) ed avremo il transito di nubi stratiformi generalmente innocue. Solamente a fine giornata qualche debole pioggia potrebbe aversi tra Molise e Campania.

METEO MIGLIORA DA DOMANI 5 APRILE, QUALCHE PIOGGIA VERSO IL SUD

La parte più intensa della perturbazione si allontanerà verso i Balcani, ma con precipitazioni che insisteranno ancora sul Nord-Est ed Est Lombardia, in successiva attenuazione.

Il tempo sarà instabile anche sul Centro Italia, con rovesci specie a ridosso dell'Appennino e sui versanti adriatici. La coda più debole della perturbazione lambirà il Sud Peninsulare, con qualche pioggia o locale rovescio.

SBALZI DI TEMPERATURA, MITEZZA PREVALENTE

La perturbazione è seguita da aria più fresca, ma il calo termico sarà modesto.

Ma ecco che un nuovo inserimento dell'anticiclone sub-tropicale potrebbe portare un più generalizzato nuovo rialzo delle temperature sul finire della settimana, prima di un nuovo guasto meteo atteso da domenica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Al Sud per tutta la settimana non si avranno piogge copiose, ma come avrete già letto, ci saranno i primi ripetuti eventi di caldo.

Le prime avvezioni sahariane sono anch'esse caratteristiche della primavera che avanza a grandi falcate. Tuttavia, queste rimonte d'aria calda sono di natura prefrontale e precedono appunto perturbazioni, in grado di portare fasi di maltempo. L'aria dal Sahara trasporterà anche pulviscolo dal Sahara.

Condizioni meteo perturbate, sebbene da confermare, sono attese a cavallo fra domenica e l'inizio della prossima settimana. È presto per i dettagli, ma anche in questo caso appare probabile che le precipitazioni più organizzate potrebbero interessare il Centro-Nord d'Italia e molto meno le regioni meridionali.

PRIMAVERA AVVIATA, STOP A STRASCICHI DI CLIMA INVERNALE

La prima parte d'aprile vedrà prevalere temperature nella media o al di sopra dei valori tipici stagionali.

Questo avverrà anche su buona parte dell'Europa Centro-Orientale, segnando una svolta rispetto a marzo. Al momento, non si attendono nuovi colpi di coda di freddo invernale, che non è così raro avere ad aprile, in qualche caso anche dopo la metà del mese.

Pubblicato da Mauro Meloni

