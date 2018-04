METEO primi d'Aprile: SOLE Pasquetta, ma poi seguirà nuovo MALTEMPO

METEO DAL 2 ALL'8 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è alle prese con un deciso miglioramento meteo, grazie al temporaneo inserimento di un promontorio anticiclonico che garantisce una breve fase di pausa. Le temperature, dopo essere calate su valori comunque prossime alle medie del periodo, tendono di nuovo ad aumentare, per via di correnti che torneranno a disporsi meridionali.

Dopo la Pasqua con le ultime incertezze, la Pasquetta risulterà nel complesso quasi ovunque con sole incontrastato. Questo significa che saranno favorite le tradizionali gite fuori porta. Il clima sarà nel complesso gradevole e la temperatura, di giorno, sarà mite con nuovo rialzo termico dovuto alla progressiva rotazione dei venti che torneranno a disporsi da sud.

Ecco il video che mostra le piogge attese nei prossimi giorni:



Il periodo di bel tempo non durerà a lungo. Subito dopo le festività potrebbe aversi un nuovo peggioramento al Centro-Nord per una perturbazione atlantica con occasione per nuove piogge già nel corso di martedì. Tornerà anche la neve sulle Alpi fino a quote medie. Al Sud potrebbe aversi una nuova breve fase di tepore per aria calda dal Nord Africa.

Proseguirà così un clima primaverile con andamento un po' a sbalzi, non avremo alcuna prolungata fase meteo stabile. Insomma, avremo il classico tempo di Primavera, molto frequente nel mese d'aprile. Continuerà il veloce transito di perturbazioni con ulteriori vivaci sbalzi di temperatura. Le piogge interesseranno più direttamente il Centro-Nord dell'Italia.

METEO PASQUETTA, SOLE E CLIMA IDEALE PER LE GITE

Generali condizioni di bel tempo un po' su tutta Italia, salvo l'avanzata di innocue velature da ovest. Un po' di nubi medio-basse si avranno ad inizio giornata tra Cilento e Calabria tirrenica, successivamente anche tra la Liguria centro-orientale e l'Alta Toscana ma senza sostanziali precipitazioni

Alla fine della giornata avanzerà nuvolosità più estesa a partire dai cieli d'occidente del Nord Italia, con attese prime deboli precipitazioni in tarda sera e notte sulle Alpi tra Valle d'Aosta ed Alto Piemonte. A parte questi disturbi di poco conto, sarà una Pasquetta segnata quindi dal sole e dal clima anche mite gradevole, con temperature massime in aumento specie sulle zone d'entroterra.

ALTRI SBALZI DI TEMPERATURA

L'altalena termica sembra proseguire anche nel corso della settimana. Dopo il temporaneo rialzo termico tra la Pasquetta ed il martedì 3 aprile, a seguire arriverà aria più fresca al seguito di una nuova perturbazione, ma al Sud Italia avremo un persistente flusso africano che porterà la colonnina di mercurio sopra la norma. La Penisola sarà insomma spaccata in due parti.

METEO PEGGIORA IN SETTIMANA

Atteso un nuovo guasto meteo nel corso di martedì principalmente al Nord e sulla Toscana, con precipitazioni in intensificazione. Mercoledì saranno coinvolte anche le restanti aree delle regioni centrali, specie i versanti tirrenici e la Sardegna. L'approssimarsi d'aria più fresca riporterà anche la neve sulle Alpi fino a quote medie.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Si avranno condizioni ancora propizie per precipitazioni, sempre utili prima dell'avvio dell'estate, stagione siccitosa per molta parte dell'Italia. Le precipitazioni dovrebbero colpire più direttamente il Centro-Nord, mentre resterà più ai margini del maltempo il Sud Italia. Le condizioni meteo si manterranno estremamente mutevoli, farà più caldo a tratti proprio al Meridione.

Le prime avvezioni sahariane sono anch'esse caratteristiche della primavera che avanza. Al momento, non si attendono nuovi colpi di coda di freddo invernale, che non è così raro avere ad aprile, in qualche caso anche dopo la metà del mese. Stavolta sembra che la prima parte d'aprile vedrà prevalere temperature nella media o al di sopra dei valori tipici stagionali.

Pubblicato da Mauro Meloni

