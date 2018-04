METEO 3-9 Aprile: torna MALTEMPO a partire dal Nord, PIOGGE. NEVE su Alpi

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

www.infograndine.com

METEO DAL 3 AL 9 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Pasquetta è trascorsa con scenario meteo improntato al bel tempo ed al sole incontrastato, una vera eccezione in un periodo molto turbolento caratterizzato dal transito di svariate perturbazioni. E ora il meteo, non a caso, sta di nuovo per volgere al brutto per via di una perturbazione atlantica collegata ad una nuova area di bassa pressione in approfondimento sul Regno Unito.

Le temperature sono di nuovo risalite per via di correnti meridionali che trasporteranno aria ancora più calda, d'origine nord-africana, soprattutto verso il Sud Italia. Il nuovo peggioramento meteo, che pone fine al breve periodo di bel tempo, si appresta a coinvolgere il Nord Italia, con le precipitazioni attese sulle regioni nord-occidentali dal pomeriggio-sera di martedì.

I fenomeni risulteranno anche intensi ed abbondanti su aree prealpine e pedemontane del Nord, ma anche su Levante Ligure ed Alta toscana. Tornerà anche la neve sulle Alpi fino a quote medie, a partire dai 1300 metri. Al Sud potrebbe aversi una nuova fase di tepore per aria calda dal Nord Africa, che sarà comunque di breve durata.

Il maltempo si estenderà verso il Centro Italia, mentre giovedì saranno in parte interessate anche le regioni del Sud con miglioramento atteso, nel contempo, sul resto della Penisola. Proseguirà così una spiccata variabilità con andamento meteo un po' a sbalzi, non avremo alcuna prolungata fase meteo stabile.

Insomma, avremo il classico tempo di Primavera, molto frequente nel mese d'aprile. Continuerà il veloce transito di perturbazioni con ulteriori vivaci sbalzi di temperatura. Sembra comunque che prevarrà clima mite con temperature spesso oltre la norma. Il clima si mitigherà anche su gran parte d'Europa, dopo un marzo decisamente invernale.

METEO MARTEDI' 3 APRILE, PEGGIORA SUL NORD ITALIA

La nuova perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali, con precipitazioni nella seconda parte del giorno su Piemonte, Liguria, Lombardia ed ovest Emilia, in estensione tra tarda sera e notte verso parte del Triveneto. A fine giornata le nubi diverranno consistenti anche sul medio-alto versante tirrenico, con prime piogge in Toscana più consistenti sui settori settentrionali.

FASE METEO PERTURBATA, MIGLIORA DA GIOVEDI'

Mercoledì il grosso del maltempo si sposterà tra Lombardia e Triveneto, con precipitazioni più abbondanti su aree pedemontane e prealpine. Le piogge e i temporali coinvolgeranno anche le restanti aree delle regioni centrali, in modo più importante i versanti tirrenici. I fenomeni saranno un po' più blandi sulla fascia adriatica

L'approssimarsi d'aria più fresca favorirà neve sulle Alpi fino a quote medie, a partire dai 1300 metri, con nuovi importanti accumuli sopra i 2000 metri. Resteranno invece in attesa le regioni del Sud, dove qualche pioggia e rovescio arriverà giovedì, momento nel quale invece il meteo migliorerà a partire dal Nord-Ovest e dalla Toscana.

NUOVI SBALZI DI TEMPERATURA, PREVALE MITEZZA

Aria un po' più fresca affluirà al seguito della nuova perturbazione, ma al Sud Italia avremo un persistente flusso africano che porterà la colonnina di mercurio sopra la norma. La Penisola sarà insomma spaccata in due. Tuttavia, un nuovo inserimento dell'anticiclone sub-tropicale potrebbe portare un più generalizzato nuovo rialzo delle temperature sul finire della settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Le condizioni meteo si manterranno estremamente mutevoli, farà più caldo a tratti proprio al Meridione, mentre il Nord potrà essere esposto a nuovi disturbi dovuti a correnti umide sud-occidentali. Le prime avvezioni sahariane sono anch'esse caratteristiche della primavera che avanza a grandi falcate.

Al momento, non si attendono nuovi colpi di coda di freddo invernale, che non è così raro avere ad aprile, in qualche caso anche dopo la metà del mese. Stavolta sembra che la prima parte d'aprile vedrà prevalere temperature nella media o al di sopra dei valori tipici stagionali. Questo avverrà anche su buona parte dell'Europa Centro-Orientale, segnando una svolta rispetto a marzo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina