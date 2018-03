METEO sino 7 Aprile: ACQUAZZONI a PASQUA ma migliora, SOLE PASQUETTA. Poi MALTEMPO

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

METEO DAL 1° AL 7 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice ciclonico responsabile del maltempo tende ad allontanarsi verso l'Europa Centro-Orientale, consentendo un generale miglioramento delle condizioni meteo per oggi, giorno di Pasqua. Allo stesso tempo affluiscono correnti ben più fresche occidentali di matrice nord-atlantica, che hanno spodestato i più tiepidi venti sciroccali che imperversavano al Sud Italia.

Si è registrato un forte calo termico ma attenzione, non chiamiamolo freddo, ma fresco, infatti avremo temperature vicine alle medie di questo periodo. La giornata di Pasqua sarà caratterizzata ancora da residui strascichi d'instabilità nella prima parte del giorno su parte del Centro-Sud, con rovesci occasionali specie lungo le regioni del basso versante tirrenico e a ridosso dell'Appennino.

Confermate le notizie decisamente positive per la Pasquetta, che sarà complesso quasi ovunque con sole incontrastato. Questo significa che saranno favorite le tradizionali gite fuori porta. Il clima sarà nel complesso gradevole e la temperatura, di giorno, sarà mite con nuovo rialzo termico dovuto alla progressiva rotazione dei venti che torneranno a disporsi dai quadranti meridionali.

La fase di bel tempo non durerà a lungo. Subito dopo le festività potrebbe aversi un nuovo peggioramento al Centro-Nord per una perturbazione atlantica con occasione per nuove piogge fin dalla sera di martedì. Tornerà anche la neve sulle Alpi fino a quote medie. Al Sud potrebbe aversi una nuova breve fase di tepore per correnti africane.

La primavera continuerà quest'andamento un po' a sbalzi, non avremo alcuna prolungata fase meteo stabile. Insomma, avremo il classico tempo di Primavera, molto frequente attorno alla Pasqua. Continuerà il veloce transito di perturbazioni nella prima parte d'aprile con ulteriori vivaci sbalzi di temperatura.

METEO DI OGGI, PASQUA ULTIMI ROVESCI VEDIAMO DOVE

L'instabilità indugerà soprattutto nella prima parte del giorno su parte del Centro-Sud, con precipitazioni più probabili lungo le aree del basso versante tirrenico e in prossimità del rilievi. Nel pomeriggio qualche acquazzone è atteso lungo la dorsale appenninica, per lo sviluppo temporaneo di nubi torreggianti imponenti.

Qualche isolato rovescio si avrà anche sulle regioni centrali adriatiche, mentre altrove prevarrà il meteo asciutto. Attesi ancora venti sostenuti in genere occidentali, con mari molto agitati e mareggiate tra Tirreno ed Isole Maggiori. Le temperature caleranno ancora di qualche grado al Sud, riportandosi nella norma. Un rialzo termico diurno è invece atteso al Nord, in Val Padana.

METEO PASQUETTA, SOLE E CLIMA IDEALE PER LE GITE

L'espansione di un promontorio anticiclonico verso l'Italia garantirà generali condizioni di bel tempo, salvo l'avanzata di innocue velature da ovest. Un po' di nubi medio-basse si avranno ad inizio giornata tra Cilento e Calabria tirrenica, successivamente anche tra la Liguria centro-orientale e l'Alta Toscana ma senza sostanziali fenomeni.

Solo verso fine giornata avanzerà nuvolosità più estesa a partire dai cieli d'occidente del Nord Italia, con attese prime deboli precipitazioni in tarda sera e notte sulle Alpi. A parte questi disturbi di poco conto, sarà una Pasquetta segnata quindi dal sole e dal clima anche mite gradevoli, con temperature massime in aumento specie sulle aree interne.

ULTERIORI SBALZI TERMICI

Abbiamo detto del rialzo termico diurno di Pasquetta, incentivato dal soleggiamento. E l'altalena termica sembra proseguire anche nel corso della settimana. Arriverà aria più fresca al seguito di una nuova perturbazione, ma al Sud Italia avremo un nuovo afflusso africano che porterà la colonnina di mercurio sopra la norma. La Penisola sarà insomma spaccata in due.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nuovo peggioramento meteo dalla sera di martedì. Si avranno condizioni ancora propizie per precipitazioni, sempre utili prima dell'avvio dell'estate, stagione siccitosa per molta parte dell'Italia. Le precipitazioni dovrebbero colpire più direttamente il Nord e poi le regioni centrali, mentre resterà più ai margini del maltempo il Sud Italia.

Le condizioni meteo si manterranno estremamente mutevoli, farà più caldo a tratti al Sud. Le prime avvezioni sahariane sono anch'esse caratteristiche della primavera che avanza. Al momento, non si attendono nuovi colpi di coda di freddo invernale, che non è così raro avere ad aprile, in qualche caso anche dopo la metà del mese.

Pubblicato da Mauro Meloni

