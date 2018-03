Meteo venerdì 30 marzo, maltempo entra nel vivo con piogge e temporali

Va bruscamente peggiorando il meteo, per effetto di un'attiva perturbazione pilotata da un vortice ciclonico a ridosso del Regno Unito ed in progressivo spostamento verso levante con espansione anche sul Mediterraneo. Il maltempo prenderà di mira il Centro-Nord, dove sono attesi anche forti temporali.

I fenomeni saranno localmente intensi ed il maltempo sarà associato a frequenti temporali. In tal contesto avremo anche i primi intensi temporali anche nelle regioni del Nord, specie a ridosso dei rilievi. Non sono da escludere anche episodi di grandine, ormai più frequenti in questa stagione.

Nel corso di venerdì, Il fronte perturbato entrerà in scena portando il suo carico di precipitazioni al Nord e poi su medio-alto versante tirrenico. Le precipitazioni risulteranno più frequenti ed intense lungo la fascia prealpina, l'alto Piemonte, il Levante Ligure e l'Alta Toscana.

Qualche rovescio o forte temporale potrebbe coinvolgere anche il Lazio, nonché la Sardegna centro-settentrionale. Sul resto della Penisola avremo meteo asciutto e tepore dovuto alla circolazione di correnti nord-africane che andranno ad investire le regioni del Sud.

