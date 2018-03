METEO sino al 13 Aprile: ondate di MALTEMPO, ma anche primi CALDI di stagione

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 7-13 Aprile

La seconda settimana di aprile dovrebbe proporci condizioni meteo primaverili e per primaverili intendiamo un'alternanza tra fasi di stabilità anticiclonica e fasi di maltempo per mano delle perturbazioni atlantiche. Insomma, dovremmo avere tempo variabile.

Ora, i modelli matematici di previsione ci mostrano soluzioni differenti com'è giusto che sia ma possiamo dirvi che bene o male sono tutti orientati verso scenari altalenanti. Prepariamoci, quindi, perché i saliscendi termici potrebbero essere notevoli. Per quale motivo? Ora ve lo spieghiamo più dettagliatamente.

ANTICICLONE AFRICANO O DELLE AZZORRE?

Allora, per un bel periodo abbiamo accantonato tutte quelle considerazioni sul riscaldamento e sulle frequenti incursioni dell'Anticiclone africano.

Ma ora, in virtù dei numerosi aggiornamenti in tal senso, dobbiamo necessariamente riprendere in mano l'argomento. Ci sarà un cambiamento, un cambiamento nella circolazione atmosferica. Le perturbazioni atlantiche potrebbero preferire, almeno in un prima istanza, l'Europa sudoccidentale.

Che significa? Beh, chi ci segue assiduamente sa che tale posizionamento delle depressioni oceaniche determina un sollevamento dell'Alta africana. Alta Pressione che in tal modo ha strada spianata in direzione del Mediterraneo e quindi anche verso l'Italia. Per intenderci, potrebbero giungere le prime incursioni calde - ovviamente non paragonabili alla bella stagione - della primavera.

PROIEZIONI STAGIONALI USA VERSO LA CONFERMA?

Se lo scenario succitato dovesse realizzarsi ecco che prenderebbe corpo quel trend stagionale descritto giorni addietro e stilato dagli esperti meteorologi americani. Ricorderete che si era parlato di un mese di aprile all'insegna del caldo e dell'assenza di piogge rilevanti. Siamo un po' dubbiosi sulle piogge, perché a nostro avviso potranno esserci fasi di maltempo anche rilevanti, ma solo il tempo ci dirà se tali proiezioni verranno confermate o meno.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Nel periodo oggetto di previsione potremmo assistere a una vivace incursione dell'Anticiclone Africano, il che vorrebbe dire stabilità atmosferica e temperature in deciso rialzo. Le proiezioni termiche suggeriscono anomalie termiche positive importanti, ma attenzione perché come detto le perturbazioni atlantiche potrebbero non cedere così facilmente il passo e l'inserimento di Vortici depressionari sui nostri mari potrebbero creare le condizioni ideali per fenomeni localmente intensi.

IN CONCLUSIONE

Quindi, per concludere: la primavera è pronta ad accelerare. Primavera che, come ricordato più volte, pian piano comincerà a mostrarci i segnali della bella stagione senza però tralasciare fenomeni atmosferici particolarmente intensi come i temporali.

