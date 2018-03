METEO sino 6 Aprile: sabato MALTEMPO, festività con tempo in sensibile miglioramento

METEO DAL 31 MARZO AL 6 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una fase acuta di maltempo sarà generato dal transito di un'attiva area di Bassa Pressione dall'Europa Occidentale ai paesi centrali del Continente. La circolazione perturbata riesce ad espandere il proprio raggio d'azione verso il Mediterraneo andando ad influenzare così il meteo su gran parte d'Italia.

Il maltempo coinvolge più direttamente il Centro-Nord, con anche forti temporali. La perturbazione è accompagnata da un sostenuto afflusso di correnti occidentali d'origine atlantica, che vanno a spodestare le correnti sciroccali più calde responsabili del temporaneo forte rialzo delle temperature al Sud e sulle Isole Maggiori.

Le precipitazioni saranno localmente intense ed il maltempo risulterà associato a frequenti temporali. In tal contesto potremmo osservare anche i primi intensi temporali anche nelle regioni del Nord Italia, ed in alcune circostanze, non saranno da escludere anche episodi di grandine, ormai tipici dell'instabilità durante il semestre caldo

L'arrivo d'aria un po' più fredda farà calate il limite della neve sulle Alpi, caduta abbondantissima a quote medio-alte. Nevicherà a quote più basse prossime ai 1000 metri anche lungo l'Appennino Centrale, per il repentino calo termico. Ma attenzione, non chiamiamolo freddo, ma fresco, infatti avremo temperature vicine alle medie di questo periodo.

Per Pasqua la perturbazione tenderà ad allontanarsi con condizioni meteo in miglioramento, anche se avremo ancora dei residui strascichi d'instabilità nella prima parte del giorno su parte del Centro-Sud, con rovesci occasionali specie nelle ore più calde su aree interne e lungo il basso versante adriatico.

Ottime le notizie per la Pasquetta, che potrebbe essere nel complesso ancora più soleggiata. Questo significa che saranno favorite le tradizionali gite fuori porta. Nonostante il calo termico atteso da Pasqua, non tornerà il freddo. Il clima sarà nel complesso gradevole e la temperatura, di giorno, sarà mite.

Ottime previsioni come quelle che da qualche giorno vengono emesse, non si potevano attendere.

Subito dopo le festività potrebbe aversi un nuovo peggioramento al Centro-Nord per una perturbazione atlantica con occasione per nuove piogge. Al Sud potrebbe aversi una nuova breve fase di tepore per correnti africane. La primavera continuerà quest'andamento un po' a sbalzi, non avremo alcuna prolungata fase meteo stabile.

Insomma, avremo il classico tempo di Primavera, molto frequente attorno alla Pasqua.

METEO PERTURBATO SABATO 31 MARZO, POI MIGLIORAMENTO

Instabilità assoluta protagonista con precipitazioni spesso temporalesche su parte del Centro-Nord. Le aree più colpite saranno quelle del versante tirrenico, dove ci attendiamo temporali localmente di forte intensità. Possibile anche la caduta di grandine. Fenomeni più isolati sulle regioni centrali adriatiche. Rovesci o temporali raggiungeranno anche la Campania e l'Alta Calabria verso sera.

Frequenti scrosci di pioggia riguarderanno poi il Levante Ligure, zone alpine e prealpine centro-orientali, Friuli ed in successiva estensione nel pomeriggio alla Val Padana centro-orientale, ove si avranno fenomeni a macchia di leopardo. Non mancheranno precipitazioni anche in Sardegna, con temporali più intensi sul lato occidentale.

NEVICATE SU ALPI E POI APPENNINO, ACCUMULI NOTEVOLI

Ulteriore nevicate sull'Arco Alpino, già ampiamente innevato, in genere oltre i 1200 metri, ma con quota neve anche a tratti più in basso ad ovest per il sopraggiungere dell'aria più fredda d'origine polare marittima. La neve raggiungerà anche l'Appennino Centro-Settentrionale sabato, inizialmente solo al di sopra dei 1500 metri.

La quota neve calerà localmente fino attorno ai 1000/1200 metri verso fine giornata di sabato. Qualche residua spruzzata di neve coinvolgerà ancora l'Appennino Centrale nella prima parte della giornata di Pasqua, ma si tratterà comunque degli ultimi residui fenomeni prima di un generale miglioramento.

METEO PASQUA E PASQUETTA, ULTIMI AGGIORNAMENTI

Residua instabilità indugerà per Pasqua su parte del Centro-Sud, con precipitazioni più probabilità nella prima parte del giorno lungo le aree del basso versante tirrenico e regioni adriatiche. Nel pomeriggio qualche acquazzone è atteso lungo la dorsale appenninica, per lo sviluppo temporaneo di imponenti cumulonembi.

Andrà decisamente meglio a Pasquetta: le previsioni per il momento sono favorevoli al bel tempo, salvo l'avanzata di innocue velature da ovest. I venti soffieranno ancora sostenuti occidentali a Pasqua, con mareggiate sulle aree del basso versante tirrenico, per poi attenuarsi e ruotare a scirocco per Pasquetta a partire dai bacini di ponente.

Festività salve. Si, ma è da una decina di giorni che cerchiamo di evidenziare come si sarebbe dovuta avere precauzione per le previsioni di questo periodo dell'anno, dove milioni di italiani si spostano per varie ragioni. Noi riteniamo di aver onorato questo impegno nei confronti dei lettori, e degli operatori turistici.

ULTERIORI SBALZI TERMICI

Un nuovo calo termico, di moderata entità, è atteso proprio nel weekend Pasqua, a conferma di un andamento meteo dinamico e mutevole, tipico di questo dinamico. Non avremo freddo, ma solo un ritorno alla norma. Già a Pasquetta avremo un rialzo termico diurno, incentivato dal soleggiamento. E l'altalena termica sembra proseguire anche nel corso della settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una nuova perturbazione atlantica irromperà dopo la Pasquetta. Si avranno condizioni ancora propizie per precipitazioni, sempre utili prima dell'avvio dell'estate, stagione siccitosa per molta parte dell'Italia. Le precipitazioni dovrebbero colpire più direttamente il Nord e poi le regioni centrali.

Il meteo si manterrà estremamente dinamico. Oltretutto non mancheranno nuove brevi incursioni calde d'origine africana dirette soprattutto al Sud. Le prime avvezioni sahariane sono anch'esse caratteristiche della primavera che avanza.

Al momento, non si attendono nuovi colpi di coda di freddo invernale, che non è così raro avere ad aprile.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina