Meteo di Primavera, trombe d'aria in Sicilia

Fonte immagine Nuovo Sud.

Le condizioni di maltempo che hanno investito il Sud Italia, segnatamente nella domenica delle Palme, è stato rilevante. Come ben sappiamo è stato generato da un Vortice di Bassa Pressione transitato dapprima sul Canale di Sardegna, poi scivolato verso est raggiungendo le regioni del Mezzogiorno.

Qui, anche a seguito della precedente irruzione fredda, si sono sviluppati dei contrasti termici rilevanti. Stiamo parlando di condizioni tipicamente primaverili, con sbalzi termici che possono dar luogo a fenomeni atmosferici talvolta violenti. In tale contesto si è inserita una tromba marina che dallo Stretto di Messina si è mossa in direzione della terraferma, precisamente verso la spiaggia messinese di Pace.

Le raffiche di vento sono state considerevoli, ma come ha toccato terra fortunatamente ha perso energia e non sono stati registrati danni (perlomeno non ci risulta). L'evento è stato fotografato e filmato, ma come detto tali fenomeni sono assolutamente normali in questo periodo dell'anno.

Tenete conto che le acque superficiali del Mediterraneo cominciano a riscaldarsi per via del maggiore irraggiamento diurno, pertanto in occasione di incursioni d'aria fresca - ancor più con irruzioni fredde - i contrasti termici possono diventare davvero imponenti.

Danni che invece, lo riportano i media locali, hanno coinvolto alcune aziende agricole di Pachino e in modo particolare nella località di Marzamemi. Qui si è verificata una vera e propria tromba d'aria, durata qualche minuto ma quanto basta a danneggiare pesantemente numerose serre della zona.

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina