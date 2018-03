Meteo piovoso verso il Nord per Pasqua, caldo africano al Centro Sud

Italia divisa in due tra fine marzo e primi di aprile

Mentre il Centro-Sud sarà sotto il tiro delle calde correnti subtropicali, il Nord farà i conti con una perturbazione insidiosa di origine atlantica.

Ormai tutti i modelli principali vedono tale evoluzione, che rientra nel medio termine e quindi ha buone probabilità di avverarsi.

Lo scenario barico: 29 marzo - 2 aprile

La saccatura iberica che innescherà il forte richiamo caldo subtropicale sulle regioni meridionali tenderà ad avanzare verso est negli utili giorni di marzo, impattando sull'Italia settentrionale. Una profonda perturbazione atlantica colpirà le regioni alpine e prealpine, ma anche quelle liguri e tirreniche, con particolare riguardo alla Toscana.

Avremo quindi un'Italia separata in due, con piogge e rovesci al Centro-Nord e tempo molto caldo e ventoso al Sud.

Non possiamo certo dire che la Pasqua sarà rovinata su tutto il paese.

Sicuramente le regioni meridionali vivranno quasi un anticipo di Estate.

Anche le regioni centrali non se la passeranno male, con passaggi nuvolosi e sole, in un contesto molto mite.

Solo le regioni settentrionali e la Toscana saranno sotto il tiro di correnti più umide e fresche, a maggiore curvatura ciclonica, in grado di favorire temporali e piogge, anche consistenti.

Le regioni più colpite, come già detto, saranno le alpine, le prealpine e quelle liguri-tirreniche.

L'evoluzione descritta per il periodo pasquale subirà ulteriori aggiornamento

