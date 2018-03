Meteo Domenica delle Palme: maltempo su parte d'Italia, con forti piogge

Una nuova perturbazione, collegata ad una bassa pressione a ridosso della Sardegna, tende a progredire verso levante. Avremo così una nuova fase perturbata che investirà più direttamente il Sud dopo le due Isole Maggiori, con piogge e forti temporali.

La perturbazione investirà quindi tutta la Penisola e si concentrerà al Meridione, con precipitazioni anche temporalesche, più presenti in Sicilia e Calabria ed in successiva risalita verso il Cilento, la Lucania e la Puglia.

A seguire, il maltempo si estenderà più a nord coinvolgendo anche Molise ed Abruzzo, con locali piovaschi fino al sud delle Marche. Un miglioramento è atteso in Sardegna, dopo residue precipitazioni sparse nella prima parte del giorno.

Altrove, lungo la Penisola il meteo sarà più stabile, in genere asciutto e a tratti soleggiato. Nuvolosità irregolare indugerà in Val Padana, specie al mattino, con addensamenti più compatti su Ovest Piemonte dove non sono esclusi deboli precipitazioni in rapida attenuazione.

