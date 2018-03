Meteo Pasqua: dall'Inverno all'Estate per invasione mite subtropicale

Tramonto primaverile.

In arrivo un brusco cambio di pattern

Siamo nelle fasi finali di questa acuta irruzione fredda nord-orientale, dalle conseguenze notevoli sia per l'Europa che per l'Italia in termini di basse temperature e di nevicate diffuse. Da qualche giorno i modelli fisico-matematici vanno proponendo per la parte finale di marzo un netto cambio di configurazione barica, in grado di portare sul nostro paese masse d'aria molto miti, ma potremmo dire calde, provenienti dal Nord-Africa.

Prospettiva del modello matematico a 192 ore della variazione temperatura alla quota di 850 hPa. In rosso sono indicati i valori in aumento, in blu in diminuzione rispetto ad oggi. Tale previsione sarà da confermare.

Settimana pasquale sotto il tiro delle calde correnti subtropicali

L'affondo di una profonda e poderosa saccatura nord-atlantica sulla penisola iberica scatenerà il rischiamo caldo di correnti subtropicali sull'Italia tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. Nella mappa MTG qui riportata, possiamo notare le differenze termiche a circa 1500 metri (850 hPa) rispetto a oggi. Sono valori molto elevati, che lasciano pensare che soprattutto al Centro-Sud si possano registrare valori termici superiori ai +25°C.

Aria calda, ma anche molto umida

La saccatura di cui abbiamo parlato sopra porterà certamente un netto aumento termico ma anche molta umidità che impattando contro i nostri monti darà luogo a piogge e rovesci (stau). Parlo soprattutto delle aree alpine e prealpine oltre che della Toscana e Liguria.

Solo caldo o anche piovoso?

Molto probabile poi che la saccatura tenti di avanzare verso est, arrivando a colpire quindi anche il nostro paese. Difficile per ora capire quanto tale azione potrà essere incisiva, ma esiste la probabilità che giungano in Italia perturbazioni atlantiche.

Seguite gli aggiornamenti dello staff MTG.

