METEO sino 4 Aprile, arriva MALTEMPO con PIOGGE, TEMPORALI. PASQUA migliora

METEO DAL 29 MARZO AL 4 APRILE 2018, ANALISI E PREVISIONE

Ci avviamo verso le festività pasquali con condizioni meteo in peggioramento, per effetto dell'approfondimento di un attivo Vortice di Bassa Pressione sull'Europa Occidentale, che avrà modo d'influenzare in parte anche l'Italia con il transito d'alcune perturbazioni. I sistemi nuvolosi sono convogliati da aria più mite ed umida atlantica, mentre il freddo artico si è ritirato verso nord.

Le temperature tenderanno ancora ad aumentare, complici le correnti in rotazione da scirocco. Il previsto aumento termico, che sarà comunque del tutto temporaneo, porterà i valori localmente sopra le medie stagionali per quanto concerne il Sud e le due Isole Maggiori con picchi anche superiori ai 22/24 gradi.

L'attenzione è inevitabilmente focalizzata sull'evoluzione meteo per il fine settimana. Innanzitutto, tra venerdì e sabato è atteso il transito di una perturbazione più intensa che dovrebbe portare piogge e rovesci sul Nord Italia, sulle regioni tirreniche e la Sardegna. I fenomeni saranno localmente intensi ed il maltempo sarà associato a frequenti temporali.

In tal contesto avremo anche i primi intensi temporali anche nelle regioni del Nord. Non sono da escludere anche episodi di grandine, non infrequenti in questa stagione. Resteranno più ai margini il Sud e la Sicilia, dove l'evento meteo saliente sarà, come già preannunciato, l'innalzamento delle temperature.

Il tepore non durerà, poiché proprio in corrispondenza del weekend delle festività si attende l'arrivo d'aria un po' più fredda. Ma attenzione, non farà freddo, ma avremo temperature vicine alle medie stagionali. Al momento, non si attendono nuovi colpi di coda di freddo invernale come quelli che hanno caratterizzato marzo.

L'evoluzione meteo più probabile per Pasqua e Pasquetta sembra orientata ad un miglioramento: questo significa che potrebbero essere favorite le tradizionali gite fuori porta, anche se è ancora presto per i dettagli e resta qualche incognita. Per ora parrebbe che se Pasqua sarà soleggiata quasi ovunque, mentre Pasquetta vedrà le prime nubi nei cieli d'occidente

Il clima sarà nel complesso gradevole e la temperatura, di giorno, sarà mite. Subito dopo le festività potrebbe aversi un nuovo innalzamento termico importante, seppur temporaneo, al Centro-Sud, mentre il Nord resterebbe lambito dal viavai delle perturbazioni d'origine oceanica con occasione per nuove piogge.

METEO GIOVEDI' 29 MARZO, ARRIVANO PIOGGE AL NORD ITALIA

Si avvertiranno gli effetti dell'afflusso più deciso d'aria più mite ed umida d'origine atlantica. Le nubi diverranno consistenti al Nord e gran parte delle regioni tirreniche, con precipitazioni specie su Alpi, Prealpi, est Lombardia, Triveneto, Liguria e nord-ovest della Toscana. Non è atteso maltempo troppo forte, salvo qualche rovescio più intenso tra Alto Veneto e Friuli.

Piovaschi deboli si avranno poi tra Lazio e Campania, per effetto delle correnti più umide occidentali. Altrove prevarranno ampie zone di sereno, con le regioni meridionali e le due Isole Maggiori che saranno maggiormente protette da un promontorio anticiclonico associato ad un rialzo termico.

METEO PERTURBATO PRIMA DELLE FESTE PASQUALI

Fra venerdì e sabato passerà una perturbazione più decisa, con maltempo dal Nord in estensione alle regioni centrali. Le aree più colpite saranno quelle del versante tirrenico, dove ci attendiamo temporali localmente di forte intensità. Nevicate si avranno sulle Alpi, inizialmente solo a quote alte ma con limite neve in calo entro sabato.

RIALZO TERMICO E CALDO AL SUD, MA TEMPORANEO

Venti di scirocco investiranno il Sud e le Isole Maggiori, anche se l'entità della fiammata sahariana risulta assai ridimensionata. Punte fino a 25 gradi si potranno avere in Sicilia. Un nuovo calo termico, di moderata entità, potrebbe seguire nel corso del weekend pasquale, a conferma di un andamento meteo dinamico e mutevole, tipico di questo dinamico.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Pasqua e Pasquetta sembra possano riservare, al momento, più sole che pioggia. Si avrà infatti un periodo di pausa tra diverse perturbazioni. Successivamente alle festività, incombono nuove perturbazioni atlantiche. Si avranno condizioni ancora propizie per precipitazioni, sempre utili prima dell'avvio dell'estate, stagione siccitosa per molta parte dell'Italia.

La prima parte d'aprile potrebbe essere segnata da scenari meteo variabili, come tipicamente succede nel periodo. Oltretutto non mancheranno comunque i primi caldi degni di nota, ed un primo assaggio si avrà appena dopo Pasqua. Le prime avvezioni calde sahariane sono anch'esse caratteristiche della primavera che avanza.

