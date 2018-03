METEO sino 31 Marzo: STOP FREDDO, ma PERTURBATO al Sud. Poi variabilità

Servizio meteo

METEO DAL 25 AL 31 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Si è ormai conclusa la fase meteo eccezionalmente rigida invernale, dopo le forti, anzi, anche fortissime nevicate avute sino a quote di collina su diverse aree delle regioni del Sud. Fa ancora un po' di freddo in buona parte d'Italia, ma il clima a tratti invernale è caratteristico dell'inizio di primavera.

L'attuale contesto meteo così anomalo, che vede frequenti discese artiche fino alle nostre latitudini, deriva, secondo vari centri meteo, dallo stratwarming avutosi a febbraio. La situazione ideale per ondate di freddo, potrebbe protrarsi ancora nelle prossime settimana, condizionando l'andamento meteo di aprile.

Varie previsioni stagionali, tra cui citiamo anche quelle di alcuni Centri Meteo italiani, come il LAMMA METEO, prospettano "fino al 10-15 aprile, spiccata propensione a blocchi alla circolazione zonale con possibili nuovi ingressi d'aria fredda sull'Italia ed episodi di instabilità più frequenti della norma.

Per quanto riguarda la seconda metà del mese risulta improbabile un ritorno a condizioni più stabili in virtù della presenza di un marcato dipolo mediterraneo e della sensibile riduzione dell'anomalia positiva in Atlantico (AMO); elementi, questi, che dovrebbero favorire ingressi perturbati di matrice atlantica." Per intenderci, viene prospettata una tendenza verso un mese piovoso.

Ma torniamo all'analisi meteo sul breve termine: il meteo è estremamente dinamico, per una nuova forte bassa pressione tra le Baleari e la Sardegna. Avremo così una nuova fase perturbata che investirà più direttamente le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, con piogge e forti temporali.

In compenso, il clima dovrebbe lievemente addolcirsi, ma le temperature resteranno ancora sotto le medie del periodo su gran parte d'Italia. Nuove perturbazioni potrebbero seguire negli ultimi giorni di marzo, fin in direzione delle festività di Pasqua. Il meteo resterà piuttosto instabile, ma le temperature saliranno ancora portandosi localmente oltre la norma a fine mese.

La novità degna di nota è proprio quella legata ad un forte rialzo termico a ridosso delle festività pasquali, comunque da confermare. Novità che potrebbe sfociare verso una forte incertezza del tempo come nella migliore delle tradizioni di quella che è una delle festività più sentite nel nostro Paese, dove il bel tempo o il maltempo possono incidere non poco per gli operatori turistici.

METEO DOMENICA 25 MARZO, MALTEMPO VERSO IL SUD ITALIA

Il grosso della perturbazione si concentrerà sulle regioni meridionali, con precipitazioni anche temporalesche, più presenti in Sicilia e Calabria ed in successiva risalita verso il Cilento, la Lucania e la Puglia. A seguire, il maltempo si estenderà più a nord coinvolgendo anche Molise ed Abruzzo, con locali piovaschi fino al sud delle Marche. Altrove il meteo sarà più stabile.

METEO INVERNALE CON FREDDO IN ATTENUAZIONE

Clima meno rigido fin da questo weekend, quando perderà del tutto importanza l'azione fredda artica. L'irruzione d'aria artica è stata particolarmente anomala per il mese di marzo, anche se non si può definire eccezionale, in quanto vi sono numerosi precedenti di eventi simili anche negli ultimi 15/20 anni.

Il nuovo sistema perturbato, che condizionerà il meteo di questi giorni, si accompagnerà ad aria relativamente più mite. Le nevicate, cadute fino a bassa quota, la ritroveremo solo sui rilievi della dorsale appenninica oltre i 900/1000 metri, anche a quote mediamente più elevate tra la Calabria e Sicilia. Ma la temperatura è in salita.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Ulteriore rialzo termico nella prossima settimana, anche se con temperature inizialmente ancora relativamente fresche. La primavera continuerà movimentata, ma con temperature che dovrebbero progressivamente aumentare per via di flussi nord-africani, specie dopo metà settimana.

Il meteo di Pasqua potrebbe essere mite, ma con insidie perturbate in agguato per il Nord Italia, ma avremo modo di parlarne ampiamente.

