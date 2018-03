Meteo prossime ore: PIOGGE, NEVE, TEMPORALI verso Centro Sud

Condizioni meteo in severo peggioramento sulla Sardegna, dove come detto sta agendo un profondo Vortice di Bassa Pressione derivante dall'ingresso di un nucleo d'aria molto fredda sul Mediterraneo occidentale.

I contrasti termici hanno alimentato il Vortice, che in giornata evolverà verso est-sudest espandendo le precipitazioni su gran parte del Centro Sud. Dobbiamo tenere conto di un elemento, i contrasti termici: potrebbero scatenarsi temporali particolarmente intensi, accompagnati da grandinate. Non solo, nelle zone interne appenniniche potrebbero esserci delle nevicate localmente forti, già da quota 200-300 metri nelle Marche sino ai 1600 metri dell'Appennino meridionale.

Dicevamo dei contrasti termici. L'ingresso del nucleo freddo sulle miti acque superficiali del Mediterraneo ha causato l'approfondimento della depressione ora in Sardegna, depressione che scivolando verso est continuerà a richiamare aria fredda dai vicini Balcani. Qui è presente aria addirittura gelida, che viene dall'Artico russo e che si sta depositando nei bassi strati.

Ciò per dirvi cosa? Beh, che ci aspetta una giornata decisamente invernale. Quella che vedete è la mappa delle precipitazioni odierne secondo il modello ICON (ex DWD, uno dei più precisi nell'individuare l'evoluzione a breve termine). Gli accumuli non sono certo preoccupanti, i più consistenti dovrebbero focalizzarsi sulla Calabria tirrenica e sulle coste della Sardegna sudoccidentale. Tuttavia, lo ripetiamo, localmente potrebbero abbattersi temporali e quindi anche 15-20 mm in poco tempo potrebbero comunque creare qualche grattacapo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

