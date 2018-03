Europa, 2 Buran in un mese, è da meteo estremo

Mezza Europa, in pieno giorno, sotto zero a metà marzo! Non è affatto nella norma... Quello che si è materializzato nel fine settimana è meteo estremo. Non sappiamo se è causa dell'estremizzazione climatica discussa dagli scienziati di ogni livello, e di ogni Paese del Mondo, ma quello che è avvenuto è di eccezionale rilevanza.

La mappa che alleghiamo è di domenica 18, e illustra come aria gelida (in violetto) sia giunta dalle pianure siberiane sino alle Isole Britanniche. Tali eventi meteo in Italia sono chiamati Buran o Burian. Gli inglesi lo hanno chiamato la "bestia che viene dall'est" (e senza scandali alla italiana per termini non meteorologici).

Ora, al di là del nome, ci sembra di vivere la prosecuzione della stagione invernale, anzi, una sorta di un lungo inverno, anche se parte delle stagione è stata più mite della media.

L'efficienza dei modelli matematici (la scienza ha fatto passi avanti immensi) aveva escluso da giorni che l'Italia ne sarebbe stata coinvolta. Inoltre, l'entità della massa gelida è stata decisamente meno ampia del precedente evento meteo.

Il gelo è stato un evento concreto e intenso, laddove si è abbattuto, portando neve, tempeste di vento, e autentici blizzard anche in località dove il clima è noto per essere non abituato a tali fenomeni, con particolare riferimento alle Isole Britanniche. Il tutto è avvenuto a metà Marzo, se fosse accaduto in pieno Inverno la temperatura sarebbe stata molto più bassa.

Il nuovo Buran in Italia è stato manipolato: si è creata una guerra sui termini e sulla previsione, tanto che sono intervenute anche le Istituzioni del Paese. Tutta la disinformazione e la guerra tra siti web ha tolto rilevanza all'evento meteo, che di per sé è straordinario per il periodo dell'anno.

Oggi la neve ha fatto la sua apparizione in alcune località della Valle Padana, anche con abbondanza, ma non chiamiamolo Buran o Burian. Gli esperti sanno che questo ha generato giornate di ghiaccio, ovvero temperature massime sotto zero in mezza Europa, e avrebbe potuto portarle anche da noi. Quello che in Italia stiamo osservando è un'ondata di freddo marzolina.

Insomma, noi riteniamo sottolinearlo ancora, in due, tre settimane, due Buran a Marzo sono qualcosa di eccezionale per la nostra Era Climatica. Ciò probabilmente succedeva, con eventi ben più corposi, sino alla fine dell'800, quando era in atto un clima più rigido e influenzato dalla Piccola Era Glaciale, anche se un freddo come quello visto negli eventi recenti, non è che fosse frequente neppure nella Piccola Era Glaciale. Ma ora siamo in Global Warming.

Ed il Global Warming, forse, potrebbe essere la causa di eventi come questo, e di svariati fenomeni meteo estremi, ciò a detta degli scienziati.

Pubblicato da Piero Luciani

