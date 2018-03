METEO sino 26 Marzo: torna INVERNO, con NEVE a bassa quota e calo termico

METEO DAL 20 AL 26 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il gelo russo ha invaso parte dell'Europa e non colpirà direttamente l'Italia. Tuttavia, anche sul nostro Paese ha iniziato ad affluire dell'aria molto fredda che porta condizioni meteo invernali. Ormai è imminente il ribaltone meteo con il colpo di coda dell'inverno, nonostante il calendario dica che siamo alle soglie della primavera.

Sul freddo che torna, c'è poco di anomalo, il freddo o gelo invernale fugaci sono un classico di marzo.

Tuttavia, stiamo vivendo condizioni meteo che se si fossero presentate a gennaio, avrebbero visto clima molto più rigido, dato che è in arrivo aria dalla Russia. Ma ormai siamo oltre la metà di marzo e ciò comporta scenari inevitabilmente differenti, più favorevoli alle pioggia, e meno alla neve.

Ci attendiamo un clima decisamente invernale, con l'aria più fredda che alimenterà una circolazione di bassa pressione propizia al maltempo. Le temperature sono già in repentino calo a partire dal Nord, poi su tutta la Penisola. Questo ritorno d'inverno è associato a doppio filo allo stratwarming di febbraio, con conseguente condizionamento di questa parte di primavera che si è travestita inverno.

Il culmine del freddo si avrà sull'Italia fra il 21 e il 23 marzo, quindi in piena primavera ormai iniziata anche dal punto di vista astronomico. In questo frangente il freddo investirà anche il Centro-Sud, si potranno avere nevicate a bassa quota anche lungo tutta la dorsale appenninica e specie sui versanti orientali.

Le temperature crolleranno ben al di sotto delle medie stagionali e rischio di gelate tardive fino a bassa quota, che potrebbero essere nocivi per la vegetazione. Solo sul finire della settimana il clima dovrebbe lievemente addolcirsi, ma il meteo resterà piuttosto instabile per nuove perturbazioni atlantiche.

DECISO CALO TERMICO, INVERNO RICONQUISTA L'ITALIA

La settimana inizia con l'afflusso d'aria fredda dalla Russia ed un clima invernale con diffusa instabilità atmosferica. Le precipitazioni colpiranno, in questo lunedì, il Centro-Sud e il Nord-Est, con la neve che inizierà a cadere a bassa quota tra Emilia e Triveneto.

A tratti non sono esclusi fiocchi fino in pianura sull'Emilia, ma anche il Veneto ed il Friuli durante le precipitazioni più consistenti.

L'irruzione d'aria fredda risulterà anomala per il mese di marzo. Va sottolineato che i saliscendi di temperatura sono un classico per questo periodo. I colpi di coda di fine inverno possono portare anche gelo tardivo, oltre alle nevicate a quote basse e fino in pianura.

Ci siamo intesi quindi: ci attende una settimana che vedrà persistere per giorni condizioni di clima invernale.

METEO INVERNALE, CLOU DEL FREDDO A META' SETTIMANA

Le correnti artiche dall'Europa Nord-Orientale dovrebbero invadere in modo più deciso il bacino del Mediterraneo verso metà settimana, con temperature ben sotto le medie del periodo e neve anche a bassa quota o comunque in collina, specie sul medio-alto versante adriatico e poi su tutto il Centro-Sud. Nelle pianure del Nord Italia e le vallate del Centro, si potrebbero avere gelate notturne.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Verso il prossimo weekend è atteso un progressivo, ma lieve addolcimento termico in quanto potrebbe giungere aria lievemente più mite, che accompagnerà una perturbazione nord-atlantica in arrivo dalla Francia. Ciò significa che il meteo resterà movimentato e si avrà occasione per nuove piogge ed ulteriori nevicate sui rilievi, localmente a bassa quota sul Nord Italia. La temperatura sarà sotto la media stagionale.

Insomma, di quella piacevole primavera neppure l'ombra.

Pubblicato da Mauro Meloni

