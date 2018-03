METEO sino 26 Marzo: nuova settimana con FREDDO e NEVE, fase invernale

METEO DAL 20 AL 26 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

La data del 20 marzo segna l'inizio della primavera, ma la nuova stagione può attendere e le condizioni meteo son pienamente invernali in Italia, come in Europa. Il gelo anomalo tardivo ha colpito una parte del Continente, ma ora anche l'Italia vede affluire aria fredda che caratterizzerà gran parte della settimana.

In merito al ritorno del freddo c'è poco di anomalo, in quanto i fugaci colpi di coda invernali sono un classico di marzo. Questo ritorno d'inverno è associato a doppio filo allo stratwarming di febbraio, con conseguente condizionamento di questa parte di primavera che assume caratteristiche prevalentemente invernali.

Ci attendiamo per più giorni freddo e maltempo, con l'aria artica che alimenterà una circolazione di bassa pressione propizia al maltempo. Le temperature, già calate repentinamente sul Nord Italia, subiranno un calo su tutta la Penisola, a seguito dei nuovi apporti d'aria dal Nord Europa richiamata dal profondo vortice ciclonico in transito sulle regioni centro-meridionali.

La fase culminante del freddo si avrà fra il 21 e il 22 marzo al Centro-Nord, subito a seguire al Meridione. In questo frangente il maltempo continuerà a colpire in modo più marcato il Centro-Sud e si potranno avere nevicate a bassa quota lungo tutta la dorsale appenninica e specie lungo i versanti adriatici.

Il crollo termico comporterà rischio di gelate tardive fino a bassa quota, che potrebbero risultare nocive per la vegetazione. Solo sul finire della settimana il clima dovrebbe lievemente addolcirsi, ma il meteo resterà piuttosto instabile per una nuova perturbazione atlantica che porterà all'ennesimo guasto meteo.

METEO MARTEDI' 20 MARZO, NUOVO PEGGIORAMENTO AL CENTRO-SUD

Perturbazioni a ripetizione sull'Italia, con il nuovo assalto perturbato che prenderà di mira il Centro-Sud, associato ad un profondo vortice ciclonico nei pressi della Sardegna. Avremo quindi piogge e temporali dapprima sui settori di ponente, in successiva estensione a Toscana, aree interne ed adriatiche nella seconda parte del giorno.

La neve cadrà oltre i 900/1000 metri, a quote più elevate al Sud. Quota neve attesa in ulteriore calo verso i 500/700 metri in Sardegna, Toscana, Umbria e Marche. Andrà invece decisamente meglio al Nord, dove non mancheranno schiarite pur in un contesto di spiccata variabilità. Qualche locale fenomeno è atteso su Alpi e Prealpi, poi in Romagna e Basso Piemonte con neve a bassa quota.

DECISO CALO TERMICO, ITALIA CON METEO INVERNALE

Ci attende una settimana che vedrà persistere per giorni condizioni di clima invernale. L'irruzione d'aria fredda risulterà anomala per il mese di marzo. Va sottolineato che i saliscendi di temperatura sono un classico per questo periodo. I colpi di coda di fine inverno possono portare la neve a bassa quota, ma anche gelo tardivo, il più dannoso per la vegetazione nel suo risveglio primaverile.

METEO INVERNALE, CLOU DEL FREDDO A META' SETTIMANA

Il flusso artico dall'Europa Nord-Orientale dovrebbe invadere in modo più deciso il bacino del Mediterraneo nella parte centrale della settimana, con temperature ben sotto le medie del periodo e neve anche a bassa quota o comunque in collina, specie sul medio-alto versante adriatico e poi su tutto il Centro-Sud. Nelle pianure del Nord Italia e le vallate del Centro, si potrebbero avere gelate.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A partire dal prossimo weekend è atteso un progressivo, ma lieve addolcimento termico in quanto potrebbe giungere aria lievemente più mite, che accompagnerà una perturbazione nord-atlantica in arrivo dalla Francia. Ciò significa che il meteo resterà movimentato e si avrà occasione per nuove piogge ed ulteriori nevicate sui rilievi, localmente a bassa quota sul Nord Italia.

La temperatura sarà ancora sotto la media stagionale, specie al Centro-Nord. Insomma, della piacevole primavera per ora non si avrà neppure l'ombra. Gli scenari meteo potrebbero rimanere particolarmente movimentati anche per gli ultimissimi giorni del mese, con l'anticiclone delle Azzorre sempre troppo defilato ad ovest, ben lontano dal Mediterraneo.

