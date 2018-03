METEO sino 27 Marzo: NEVE a quote basse, MALTEMPO verso il Centro-Sud

I1]

METEO DAL 21 AL 27 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo in Italia sono più invernali che primaverili. Il gelo anomalo e tardivo ha colpito una parte dell'Europa, ma ora aria fredda d'origine artica affluisce verso la nostra Penisola.

Su questo ritorno del freddo, va detto che non è così anomalo come si potrebbe pensare, in quanto i fugaci colpi di coda invernali sono un classico di marzo.

Questo brusco ritorno d'inverno deriva ancora dallo sconquasso atmosferico prodotto dallo stratwarming di febbraio, con conseguente condizionamento di questa prima parte di primavera che assume caratteristiche prevalentemente invernali. Ci attendiamo per più giorni freddo e maltempo, con l'aria artica che alimenterà una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo.

Le temperature, dopo essere calate nettamente al Nord Italia, scenderanno ulteriormente anche sul resto della Penisola, a seguito dei nuovi apporti d'aria dal Nord Europa richiamata dal profondo vortice ciclonico in transito sulle regioni centro-meridionali. La fase culminante del freddo si avrà fra il 22 ed il 23 marzo, con anche rischio di gelate tardive e dannose fin sulle pianure.

In questo frangente il maltempo continuerà a colpire in modo più marcato il Centro-Sud e si potranno avere nevicate a bassa quota lungo tutta la dorsale appenninica e specie lungo i versanti adriatici. Solo sul finire della settimana il clima dovrebbe lievemente addolcirsi, ma il meteo resterà piuttosto instabile per una nuova perturbazione atlantica che porterà un nuovo peggioramento.

METEO OGGI 21 MARZO, MALTEMPO INVERNALE AL CENTRO-SUD

La perturbazione ed il vortice ciclonico associato andranno a concentrare la propria energia al Sud e sulla Sicilia, con precipitazioni diffuse anche sotto forma di rovescio o temporale. Precipitazioni coinvolgeranno anche le regioni adriatiche ed il basso Lazio, mentre sprazzi di sereno si apriranno tra Toscana, ovest Umbria ed Alto Lazio. Schiarite sempre più ampie sono attese al Nord.

NEVE A QUOTE BASSE, ANCHE IN COLLINA

In virtù dell'afflusso d'aria fredda in accentuazione, le nevicate saranno protagoniste. In particolare, la neve cadrà fino alla bassa collina tra entroterra toscano est, Umbria e Marche, mentre nevicherà sopra i 400/600 metri sulle restanti aree del Centro Italia. Neve oltre 800/1000 metri sui rilievi del Sud, ma con tendenza a calo della quota neve su Puglia, Lucania e interno Campania.

DECISO CALO TERMICO, ITALIA CON METEO INVERNALE

Condizioni di clima invernale persisteranno ancora per svariati giorni. L'irruzione d'aria fredda risulterà anomala per il mese di marzo. Va sottolineato che i saliscendi di temperatura sono un classico per questo periodo. I colpi di coda di fine inverno possono portare la neve a bassa quota, ma anche gelate per temperature sottozero, il fenomeno più dannoso in primavera.

METEO INVERNALE, FREDDO A INTENSO FINO A VENERDI' 23

L'apice del freddo è atteso fra giovedì e venerdì, con temperature ben sotto le medie del periodo e ulteriore neve anche a bassa quota o comunque in collina, specie sul medio versante adriatico e poi anche in parte del Sud. Nelle pianure del Nord Italia e le vallate del Centro, si potrebbero avere gelate favorite dalla serenità del cielo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Novità per il prossimo weekend quando è atteso un progressivo, ma lieve addolcimento termico in quanto potrebbe giungere aria lievemente più mite, che accompagnerà una perturbazione nord-atlantica in arrivo dalla Francia. Ciò significa che il meteo resterà movimentato e si avrà occasione per nuove piogge ed ulteriori nevicate sui rilievi, localmente a bassa quota sulle Alpi Occidentali.

Il nuovo maltempo potrebbe andare a colpire più direttamente parte del Centro-Sud e le due Isole Maggiori, lambendo appena il Nord-Ovest. La temperatura, pur in risalita, resterà un po' sotto la media stagionale al Centro-Nord. Insomma, della piacevole primavera per ora non si avrà neppure l'ombra ed il meteo resterà sempre fortemente dinamico.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina