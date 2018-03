METEO sino 29 Marzo: FREDDO e NEVE al Sud. Nuovo MALTEMPO nel weekend

METEO DAL 23 AL 29 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Condizioni meteo ancora invernali su gran parte del Paese. Insiste sul Sud Italia la circolazione ciclonica, alimentata da aria artica che favorisce nevicate fino a quote basse. Il freddo continuerà ad essere protagonista sulla Penisola, nonostante un temporaneo miglioramento meteo. Siamo ormai al culmine dell'attuale fase fredda invernale così anomala.

Il clima a tratti invernale è una delle caratteristiche di questo inizio di primavera. L'attuale contesto meteo così anomalo, che vede frequenti discese artiche fino alle nostre latitudini, deriva dallo stratwarming avuto a febbraio. Questa situazione potrebbe protrarsi ancora e condizionare così anche l'andamento meteo delle prossime settimane.

L'evoluzione meteo proporrà ancora clima invernale, con anche rischio di gelate tardive e dannose fin sulle pianure. Nel weekend un nuovo vortice ciclonico si genererà sul Mediterraneo Occidentale, tra le Baleari e la Sardegna, per via di una perturbazione in discesa dalla Francia. Avremo così una nuova perturbata che investirà più direttamente le regioni meridionali.

Il clima dovrebbe lievemente addolcirsi nel corso del fine settimana, ma le temperature resteranno ancora sotto le medie del periodo. Nuove perturbazioni potrebbero seguire negli ultimi giorni di marzo, in direzione delle festività di Pasqua. Il meteo resterà piuttosto instabile, ma le temperature saliranno ancora portandosi localmente oltre la norma a fine mese.

METEO VENERDI' 23 MARZO, ANCORA INSTABILE SU ADRIATICHE E SUD

L'ostico vortice depressionario resterà ancora collocato tra Basso Adriatico e Balcani, andando a perdere un po' di forza. Tuttavia, riuscirà a condizionare ancora il meteo su parte della Penisola determinando ancora vivace instabilità, se non a tratti maltempo, tra regioni centrali adriatiche e Sud Italia.

Avremo cieli chiusi con frequenti precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, parte della Campania, Lucania, Calabria e nord della Sicilia. Gli acquazzoni, anche a carattere grandinigeno, risulteranno meno forti dei giorni precedenti. Inoltre i fenomeni tenderanno a divenire più intermittenti nella seconda parte del giorno, con tendenza a miglioramento.

ALTRA NEVE IN COLLINA

Il continuo afflusso d'aria fredda dai Balcani comporterà altre nevicate sui rilievi fino a quote collinari, confermando scenari meteo invernali. Nevicherà diffusamente fino attorno ai 400/600 metri, ma localmente a tratti a quote inferiori sull'entroterra abruzzese, molisano e sulla Puglia Garganica.

FASE ACUTA DEL FREDDO, METEO INVERNALE

Nelle pianure del Nord Italia e le vallate del Centro, si potrebbero avere gelate favorite dalla serenità del cielo. Il culmine del freddo si avrà entro venerdì con temperature ben sotto le medie del periodo. In particolare, si avvertirà freddo importante al Sud e sulle aree esposte al vento che, per il fenomeno del wind chill, fa avvertire temperature più basse di quelle reali.

ANOMALA IRRUZIONE FREDDA PER FINE MARZO

Fa freddo ovunque e si battono i denti da Nord a Sud. Laddove il meteo è migliorato sono attese ulteriori gelate fino a bassa quota ed in pianura proprio per la serenità del cielo. L'irruzione d'aria artica è particolarmente anomala per il mese di marzo, anche se non si può definire ecezionale in quanto vi sono svariati precedenti di eventi simili anche negli ultimi decenni.

METEO WEEKEND, NUOVO VORTICE PERTURBATO

Peggioramento meteo fin da sabato, quando avremo gli effetti di una nuova perturbazione nord-atlantica cha favorirà la formazione di un altro vortice mediterraneo in transito da ovest verso est. La nuova fase perturbata dovrebbe colpire più direttamente prima le due Isole Maggiori e poi gran parte del Centro-Sud con piogge, temporali ed altre nevicate sui rilievi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il clima tenderà un po' a mitigarsi nella prossima settimana, anche se con temperature inizialmente ancora relativamente fresche. La primavera continuerà movimentata, ma con temperature che dovrebbero progressivamente aumentare per via di correnti più temperate e possibili ingerenze nord-africane. Tuttavia, non sono da escludere in prospettiva nuove ricadute invernali.

