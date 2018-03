METEO 31 Marzo-6 Aprile: anche molto MITE per Pasqua, temporali verso il Nord Italia

Servizio meteo

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 31 Marzo-6 Aprile

La primavera è una stagione altamente dinamica, altalenante, scoppiettante, soprattutto nei mesi di marzo e aprile. Condizioni meteo in divenire che vorrebbero confermare queste caratteristiche, proponendoci sbalzi termici eclatanti.

C'era da aspettarselo, anche se non scordiamoci che stiamo ancora ragionando in un range temporale piuttosto ampio ovvero circa una settimana.

L'affondo derivante da un'area di bassa pressione andrà a coinvolgere l'Europa occidentale e potrebbe incentivare una temporanea risposta d'aria calda dal nord Africa. Le regioni più esposte potrebbero risultare le due Isole Maggiori e il Sud, mentre il Nord resterebbe un po' ai margini. Per capirne i motivi andremo a spiegarvi le dinamiche atmosferiche.

PRIMA CALURA, CHE VUOL DIRE?

Con la primavera giungono le prime ondate di caldo, al pari di come ci potrebbero ancora essere le ondate di freddo, e di queste, in marzo ne abbiamo avute svariate, tra cui una rilevantissima ad inizio del mese. Tutto ciò ha degli aspetti che potremmo classificare anche prossimi alla norma del periodo.

ANOMALIE TERMICHE, PRIMA GIU' POI SU

Nell'analisi delle proiezioni termiche per la prima settimana d'aprile - che comprende le festività pasquali - è possibile notare sbalzi della temperatura non di poco conto. Come detto potrebbe esserci un forte aumento dei valori proprio a ridosso della Pasqua, con anomalie positive che nelle regioni succitate (Isole Maggiori e Sud) potrebbero oscillare tra i 5 e i 10°C al di sopra della media trentennale di riferimento (1981-2010).

Per intenderci: potremmo avere temperature per buona parte d'Italia anche molto più elevate rispetto alla media, ed in alcune località, la temperatura potrebbe superare abbondantemente i 25°C, e perché no, in talune anche raggiungere i 30°C.

Nel caso si tratterebbe di una breve fiammata di calore, subito scalzata dal ritorno d'aria fresca nord atlantica.

Sono proiezioni che necessiteranno di avere conferma, tuttavia sarebbe ragguardevole avere una Pasqua mitissima, dopo tante trascorse nell'incertezza. Ma attenzione, non avremo un tal bel clima mite perché giungerà un bell'anticiclone delle Azzorre, bensì perché un'area di bassa pressione risucchierà verso si se aria dal Nord Africa. Questa è il periodo dove si hanno forti sbalzi di temperatura, in cui l'aria africana si approssima moltissimo all'Italia, mentre appena oltralpe scorre ancora aria fredda invernale. Da ciò deriverà anche il rischio di fenomeni meteo che potrebbe risultare intensi per il Nord Italia, con i primi forti temporali, anche con alcune grandinate.

L'abbassamento termico ci riconsegnerebbe temperature più consone al periodo, senza quegli eccessi che stiamo registrando ultimamente e che ben si addicono al mese di marzo, ed in aprile - come media climatica - tali eventi succedono con maggiore irruenza, specie verso la fine del mese.

TEMPORALI E FORTI PIOGGE AL NORD

Aprile è uno dei mesi più piovosi dell'anno per il Nord Italia, perciò c'è poco di cui lamentarsene, è il clima di queste zone. Quasi ovunque piove circa 10 giorni su 30. Iniziano i temporali che via via diventeranno più intensi perché le nubi disporranno di maggiore energia, più vapore acqueo che è ciò di cui sono formate le nuvole.

E' PRIMAVERA

In un editoriale pubblicato recentemente si parlava dell'estremizzazione meteo, ma dell'estremizzazione intesa come sensazionalismo dei mass media. Si è trattato l'argomento perché con le prime sfuriate d'aria calda siamo pressoché certi che si inizierà a dibattere in modo acceso di quell'argomento. Ma siamo in primavera, sta arrivando aprile ed è normale che qualche incursione d'aria calda nord africana s'intraveda. Non c'è nulla di anormale.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Quindi, ricapitolando. Le festività Pasquali potrebbero proporci condizioni meteo estremamente dinamiche, inizialmente con aria relativamente calda nord africana ma scalzata praticamente subito da quella fresca nord atlantica. Questo perché le perturbazioni potrebbero riaffacciarsi nel Mediterraneo incentivando nuove ondate di maltempo.

IN CONCLUSIONE

Insomma, la primavera sta facendo la... primavera. Dopo il colpo di coda invernale, avremo alle porte un primo assaggio di temperature assai miti e poi nuovamente giù. E' l'alternanza tipica del periodo e che molto probabilmente ci accompagnerà per tutto il mese di aprile.

Pubblicato da Ivan Gaddari

