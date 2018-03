METEO 30 Marzo - 5 Aprile: nuovo trend verso PASQUA, incerto e forse MITE, MOLTO MITE

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 30 Marzo - 5 Aprile

Le elaborazioni dei super calcolatori che distribuiscono i modelli matematici di previsione, propongono novità rilevanti, ma sarà opportuno che per quelle tendenze più ottimistiche vi sia un'attenuazione dell'entusiasmo. Ci sono vari indici climatici di comportamento del clima che quest'anno sono poco favorevoli al caldo e bel tempo primaverile, e che potrebbero indirizzare verso buona parte d'Europa, altre fasi di cattivo tempo invernale.

Osservare i modelli matematici di previsione, pur senza dimenticarci che nel lungo termine si parla di trend evolutivo e non di previsioni meteo, serve per farsi un'idea di quel che potrebbe succedere in un determinato arco temporale. Ora si sta ragionando sulle prospettive pasquali e più in generale sulle prospettive meteo climatiche della prima settimana d'aprile.

Sarà sempre opportuno rammentare che sono previsioni meteo quelle che vanno sino a circa 5 giorni di validità (questo dipende anche dal periodo dell'anno), mentre sono tendenza meteo, e sono soggette ad avere anche ampie oscillazioni, le previsioni sino a due settimane, come questa rubrica. Tuttavia, nonostante le possibili ampie variazioni previsionali, è possibile tracciare linee di tendenza del tempo che farà con ottimi risultati.

Negli ultimi giorni - in ambito previsionale - stanno subentrando novità importanti, che comunque andrebbero a certificare l'estrema dinamicità atmosferica primaverile. E si, siamo in primavera, anche se in varie regioni d'Italia sembra pieno inverno e ci sono state nevicate abbondanti.

Attendersi le prime incursioni d'aria calda non è utopistico ed è proprio questa la novità odierna. Non vi stiamo dicendo che arriverà la bella stagione, vi stiamo dicendo che su alcune regioni potrebbe affacciarsi la prima temporanea fiammata africana, ovvero che si potrebbero avere brevi ondate di caldo, spesso precursori di un cambiamento del tempo.

L'Africa è vicinissima all'Italia, spesso lo ignoriamo: il volo aereo Roma - Tunisi ha una durata simile a quello Roma per Milano. Per la Sicilia e buona parte del Sud Italia, l'Africa è più vicina che le Alpi. Perciò che giunga dell'aria dall'Africa, non è un'anomalia, come non lo è neppure che ogni tanto, nelle maggiori avvezioni di aria calda dal Sahara, le nubi, specie al Centro Sud Italia, siano impregnate di pulviscolo del Sahara.

SBALZI TERMICI ECLATANTI

In tema di dinamicità si fa riferimento ai naturali sbalzi termici primaverili. Al momento non sono stati così pronunciati, sfidiamo qualcuno a dire il contrario, ma con l'arrivo d'aprile la situazione potrebbe cambiare. Aprile, ancor più di marzo, sa essere davvero cattivo.

LA NOVITA' RILEVANTE DEL PROSSIMO MESE

Ad aprile arrivano i temporali anche nel Nord Italia, e non più sporadici, a volte le grandinate, può far freddo ma potrebbero affacciarsi i primi caldi stagionali, un pò in tutto il Paese.

Ed è proprio quel che appare sui modelli fisico-matematici, ovvero un vigoroso affondo depressionario nord atlantico sull'Europa occidentale potrebbe innescare una temporanea risposta d'aria caldo-umida dal nord Africa. Potrebbe spingersi al Sud Italia, tuttavia si tratterebbe di quello che in gergo prende il nome di "richiamo pre-frontale".

Si tratta di un dettaglio previsionale molto specifico, la cui affidabilità è basa, in quanto coinvolgerebbe un'area ristretta, perciò anche se i modello matematici continuano a prospettarlo, ci potrebbero essere cambiamenti previsionali.

LA BELLA STAGIONE PUO' ATTENDERE

Non vi stiamo dicendo che arriverà il caldo della bella stagione e che il tempo diverrà stabile. Al momento non ci sono i presupposti, in primis perché lo scossone atmosferico di fine febbraio continuerà a condizionare le dinamiche atmosferiche, poi perché ad aprile non possiamo pretendere che le condizioni meteo si aggiustino definitivamente.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Quindi, ricapitolando. A nostro avviso si procederà verso la Pasqua con ulteriori peggioramento ma proprio in vista delle festività potrebbe subentrare un temporaneo miglioramento indotta da una rimonta anticiclonica nord africana. Rimonta che trarrebbe spunto dal concomitante affondo depressionario sull'Europa occidentale, con Vortice nord Atlantico diretto successivamente nel cuore del Mediterraneo. Quindi, dopo un miglioramento e un robusto rialzo delle temperature potrebbe subentrare un'altra fase di maltempo con cospicuo abbassamento delle temperature.

IN CONCLUSIONE

Persisterà la dinamicità primaverile anche nelle festività pasquali. E' primavera, c'è poco da dire, anche freddo e neve fanno parte del gioco ma ormai si procede verso un passaggio di testimone stagionale definitivo. L'inverno ci sta per lasciare, anche se avremo, forse, altri colpi di coda, ovvero periodo dal tempo simil invernale, la nuova stagione, con aprile farà il suo ingresso con maggior rilevanza.

Pubblicato da Ivan Gaddari

