METEO 25-31 Marzo: altre ondate di FREDDO, il trend verso la Pasqua

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 25-31 Marzo

Le condizioni meteo, dopo un periodo di dinamicità atmosferica ma che ha visto il freddo distanziarsi dalle nostre regioni, diverranno nuovamente invernali. Lo scossone circolatorio avvenuto a febbraio sta lasciando strascichi evidenti, ancor più evidenti nella seconda metà di marzo allorquando potrebbero crearsi le condizioni ideali per nuove ondate di freddo.

Osservando i modelli fisico-matematici di previsione è possibile scorgere quei movimenti che abbiamo ipotizzato a suo tempo, ovvero elevazione dell'Alta Pressione delle Azzorre verso nord e concomitanti irruzioni fredde artiche a latitudini temperature. Ovviamente, giusto rammentarlo, si sta ragionando in termini probabilistici e non su certezze. Le certezze, a tali distanze temporali, non possiamo averle. Né noi né nessun'altro.

TEMPO PERTURBATO

Dobbiamo definirlo tale perché l'ingresso di perturbazioni in serie non può che produrre condizioni meteo perturbate. Il che, rammentiamolo, è assolutamente salutare per le nostre riserve idriche e a questo proposito dobbiamo dirvi che in molte regioni la terribile siccità dell'anno scorso - durata peraltro sino a inizio anno - è già un lontano ricordo.

Ci aspettiamo altre abbondanti precipitazioni, ovviamente non chiedeteci ora i dettagli perché non sarebbe possibile ma l'importante è che piogge e nevicate continuino a tenerci compagnia. Peraltro tale scenario potrebbe accompagnarci sin verso le festività Pasquali, pur consci che l'estrema dinamicità stagionale potrebbe mutare repentinamente le carte in tavola.

PROIEZIONI STAGIONALI, NON PREVISIONI

Quando si stilano proiezioni a lungo termini si ragiona in termini probabilistici. Lo si è detto in apertura, lo ribadiamo ora. Il motivo è semplice, in questi giorni stiamo assistendo a pesantissime polemiche sull'attuale scenario meteo climatico europeo. Noi, chi ci segue lo sa, siamo rimasti cauti e non abbiamo mai annunciato ondate di gelo eclatanti. Ed è per questo motivo che non capiamo come si possano già fare previsioni per l'estate, o meglio, il motivo lo capiamo ma lasciamo che siano altri a polemizzare. Ricordate, quando si parla di stagioni si fa riferimento a trend, con certo a previsioni puntuali. Prevedere il tempo da qui a 10 giorni non è possibile - se non in particolari condizioni - figuriamoci per un'intera stagione.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Quindi, ricapitolando, l'Italia dovrebbe risentire di una circolazione d'aria moderatamente fredda di origine artica. Le correnti settentrionali porteranno vari impulsi perturbati con precipitazioni localmente abbondanti, precipitazioni che viste le temperature potrebbero assumere carattere nevoso a quote relativamente basse. Per intenderci, continueremo ad osservare scenari prettamente invernali.

IN CONCLUSIONE

Primavera ai nastri di partenza, primavera che rischia di dover rimandare le velleità di conquista di qualche settimana.

