METEO sino 19 Marzo: predomina variabilità, nuovo FORTE MALTEMPO da giovedì

METEO DAL 13 AL 19 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Correnti umide e instabili oceaniche affluiscono verso l'Italia, convogliate da un'estesa circolazione depressionaria che favorisce meteo dinamico in Europa. Dopo il forte maltempo del weekend, ora vi è spazio per un contesto di spiccata variabilità, con precipitazioni sporadiche concentrate lungo i versanti tirrenici e parte del Nord Italia.

A metà settimana ci aspettiamo ulteriori forti perturbazioni, a conferma di un mese di marzo che riserverà ancora condizioni di meteo movimentato. Il maltempo tornerà a colpire duro sul Nord Italia. Si conferma un inizio di primavera propizio per le piogge, in particolare nelle aree esposte alle correnti dai quadranti occidentali.

Va detto che in alcune aree d'Italia permane un importante deficit pluviometrico, in altre c'è un surplus da inizio 2018. Ora le ulteriori precipitazioni potrebbero ricucire pian piano quel gap che c'è tra le diverse zone d'Italia. La primavera sta infatti portando quegli apporti di pioggia che erano tanto mancati nel semestre autunnale ed invernale.

Continuerà l'altalena termica, a causa dell'avvicendarsi di correnti nord-africane con l'aria più fresca atlantica al seguito delle perturbazioni. Le fasi di maltempo si alterneranno con pause di tempo asciutto. Non si attende il ritorno del freddo invernale in questa settimana, ma potrebbero aversi importanti novità già nel weekend per l'approssimarsi alle Alpi di una colata artica.

METEO MARTEDI' 13 MARZO, INSTABILE MA CON SPRAZZI DI SOLE

Umide correnti occidentali manterranno condizioni meteo un po' incerte, con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, saranno più probabili tra il Nord-Est, regioni interne del Centro Italia e basso versante tirrenico. Qualche rovescio potrà colpire anche la Puglia, specie i settori centro-meridionali. I fenomeni saranno intermittenti, in attenuazione verso fine giornata.

METEO MERCOLEDI' 14, ANCORA TREGUA PRIMA DI NUOVO PEGGIORAMENTO

Condizioni ancora più favorevoli, con prevalenza di schiarite seppure in un contesto ancora un po' variabile. Non è infatti attesa l'affermazione piena dell'anticiclone e l'Italia continuerà a trovarsi esposta a correnti occidentali. Qualche precipitazione, in forma ben più isolata, potrà coinvolgere zone interne del Sud Peninsulare, Calabria tirrenica e nord della Sicilia.

SBALZI DI TEMPERATURA

Le temperature si sono riportate su valori consoni al periodo anche al Sud, dopo il caldo africano responsabile dell'improvviso riscaldamento nel weekend. Un nuovo afflusso di correnti meridionali è atteso da giovedì, ancora in direzione soprattutto del Meridione, a precedere il maltempo che nel frattempo coinvolgerà il Nord Italia.

I saliscendi di temperatura sono caratteristici di questo periodo e non ci si deve sorprendere della possibilità di un ritorno del freddo. I colpi di coda di fine inverno sono caratteristici della prima parte della primavera e talvolta possono protrarsi sino al mese di aprile.

RITORNO MALTEMPO NEL METEO DELLA SECONDA PARTE DI SETTIMANA

Si profila per il seguito un andamento meteo molto mutevole con l'ulteriore ingresso di perturbazioni. Da giovedì 15 è attesa una nuova fase di maltempo a partire dal Nord Italia e Toscana. L'Italia si verrà a trovare ancora una volta spaccata in due, con il Sud che sarà raggiunto da una nuova avvezione d'aria calda che porterà un rialzo termico, mentre il Nord e la Toscana saranno esposti al maltempo con piogge battenti e forti nevicate sui rilievi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A partire dal prossimo weekend, cresce la possibilità di ingerenze di masse d'aria proveniente dall'Artico Russo che, dopo aver interessato la Russia europea, si potrebbero espandere verso l'Europa Centro-Occidentale ed in prossimità dell'Italia. I dettagli saranno meglio definiti con i prossimi aggiornamenti. Insomma, rischiamo il classico marzo pazzerello.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina