METEO sino 22 Marzo: CALO TERMICO dal weekend, torna PIENO INVERNO con NEVE

METEO DAL 16 AL 22 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il 20 marzo segnerà l'avvio della primavera, ma da un punto di vista meteo stiamo andando incontro ad una decisa ricaduta invernale. Nulla di anomalo, gli improvvisi ritorni d'inverno sono un classico del periodo primaverile. Il calo termico arriverà dopo l'attuale maltempo collegato al passaggio di una forte perturbazione atlantica.

L'irruzione fredda sarà legata alla nuova massa d'aria gelida russo-siberiana che conquisterà parte dell'Europa nel weekend. Il grosso del gelo resterà oltralpe, ma gradualmente si farà strada pur attenuato verso il Mediterraneo e l'Italia. Si tratta ancora degli effetti connessi allo stratwarming di febbraio, con conseguente condizionamento di una primavera che tarderà a decollare.

Il freddo atteso in parte d'Europa sarà marcatamente anomalo e ancora una volta impatterà dal Baltico fin verso il Regno Unito, passando per il Centro Europa. Tuttavia, anche per il nostro Paese si profila una nuova fase decisamente invernale, con l'aria più fredda che alimenterà una circolazione depressionaria propizia al maltempo.

Le temperature caleranno dal weekend, tranne che sul Meridione d'Italia dove peraltro si vivrà una fase di temporanea mitezza per via di correnti africane che verranno poi scalzate dall'aria più fredda. In avvio di settimana avremo un ulteriore calo termico ed occasione per nevicate fino a quote molto basse, specie al Centro-Nord e sulla Sardegna. Avremo condizioni di vero inverno.

METEO VENERDI' 16 MARZO, ULTERIORI PIOGGE E VARIABILITA'

Il grosso del maltempo si porterà verso l'area balcanica, con precipitazioni che ancora persisteranno sul Nord-Est ma in attenuazione. Altrove prevarranno condizioni di variabilità, con piogge e rovesci più probabili sul medio-alto versante tirrenico e zone interne del Centro Italia. Dalla sera un nuovo impulso perturbato raggiungerà con qualche fenomeno Sardegna, Alpi occidentali, Toscana e Lazio.

METEO WEEKEND, TORNA MALTEMPO

Nel fine settimana anche l'Italia inizierà a subire in parte gli effetti connessi all'ingresso d'aria più fredda, collegata al blocco d'aria gelida dalla Russia che invaderà l'Europa Centro-Occidentale. Avremo un peggioramento meteo, con clima via via più invernale anche sul nostro Paese per via della parziale influenza delle correnti fredde dal Nord Europa.

Un'area di bassa pressione si acuirà sui mari italiani ed avremo meteo a tratti perturbato sabato su gran parte del Centro-Nord Italia ed ovest della Sardegna, mentre al Sud le precipitazioni risulteranno più sporadiche. Domenica si accentuerà il maltempo al Sud ed Isole, ma avremo precipitazioni anche altrove con neve che si spingerà fino in collina sul Nord Italia.

SBALZI DI TEMPERATURA, ARRIVA FORTE CALO TERMICO

L'ondata di freddo in arrivo si preannuncia decisamente importante quando siamo oramai verso la terza decade di marzo, ma va sottolineato che i saliscendi di temperatura sono un classico per questo periodo. I colpi di coda di fine inverno possono portare anche gelo tardivo, oltre alle nevicate a quote basse.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Crescente afflusso d'aria fredda in avvio di settimana, quando avremo un'ulteriore recrudescenza del maltempo invernale. Aria artica dal Nord Europa potrebbe invadere in modo più deciso il bacino del Mediterraneo, riportando condizioni rigide su molte regioni, temperature ben sotto le medie del periodo e neve anche a bassa quota, specie sul Nord Italia.

