METEO sino 21 Marzo: nuovo MALTEMPO da domani. FORTI PIOGGE. Seguirà FREDDO

METEO DAL 15 AL 21 MARZO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Andiamo a grandi passi verso l'avvio della primavera, con il 20 marzo che segnerà il giorno dell'equinozio, ma da un punto di vista meteo ci attendiamo una decisa ricaduta invernale. Nulla di anomalo, gli improvvisi ritorni d'inverno sono un classico del periodo. In attesa del ritorno del freddo, una nuova forte perturbazione atlantica tende ad interessare l'Italia con forte maltempo.

Il sistema perturbato è collegato ad un'ampia circolazione ciclonica, con perno ad ovest dell'Irlanda, che si allunga verso il Mediterraneo. Nel frattempo, una nuova massa d'aria gelida russo-siberiana tende a coinvolgere le regioni baltiche per poi portarsi su buona parte delle nazioni centro-orientali dell'Europa.

Si tratta ancora degli effetti connessi allo stratwarming di febbraio e che culmineranno in una nuova ondata di gelo che caratterizzerà il meteo del weekend in Europa. Sarà un episodio di freddo crudo marcatamente anomalo, che lambirà appena l'Italia. Tuttavia, anche per il nostro Paese si profila un raffreddamento ed una nuova fase decisamente invernale.

Prima del previsto calo termico, il maltempo tornerà a colpire duro dapprima sul Nord Italia e sulla Toscana, con precipitazioni localmente abbondanti. Poi sarà coinvolto anche il resto della Penisola, tranne il Sud dove è atteso peraltro un temporaneo rialzo termico per effetto dell'arrivo di correnti più calde nord-africane.

Per quanto concerne il preannunciato ritorno del freddo invernale, il grosso della botta gelida lambirà appena l'Italia. Un raffreddamento riguarderà anche l'Italia dal weekend, con maltempo e nuovi risvolti invernali dal weekend. In avvio di settimana avremo un ulteriore calo termico ed occasione per nevicate fino a quote molto basse, specie al Centro-Nord e Sardegna.

METEO GIOVEDI' 15 MARZO, ARRIVA IL MALTEMPO

Il nuovo sistema perturbato porterà precipitazioni in accentuazione a partire dal Nord-Ovest, in successiva estensione verso il Nord-Est e la Toscana. Nella seconda parte della giornata la fenomenologia si estenderà verso le regioni centrali e la Sardegna. Il maltempo si accompagnerà ad un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali.

I fenomeni risulteranno intensi, localmente persistenti, lungo la fascia prealpina centro-orientali, mentre locali nubifragi potrebbero colpire le aree fra la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale. Nessun fenomeno degno di nota è atteso tra il Sud e la Sicilia, a parte primi piovaschi dalla tarda serata sulla Campania e sul Molise.

TORNA NEVE COPIOSA SULLE ALPI

Il nuovo peggioramento riporterà nevicate abbondanti sull'Arco Alpino, con il limite delle nevicate che oscillerà attorno ai 1000/1300 metri, ma a quote localmente più basse in Piemonte, specie sul cuneese e sulle Alpi Marittime. Neve a quote lievemente più elevate su settori alpini orientali ed Alto Appennino. Attesi accumuli superiori al mezzo metro oltre i 1500 metri sulle Alpi Occidentali.

METEO VERSO WEEKEND, TORNA CLIMA INVERNALE

Venerdì il grosso del maltempo si porterà verso le regioni centrali e la Sardegna, mentre migliorerà al Nord tranne sull'estremo Nord-Est. Nel weekend anche l'Italia inizierà a subire in parte gli effetti connessi all'ingresso d'aria più fredda, collegata al blocco d'aria gelida dalla Russia che invaderà l'Europa Centro-Occidentale.

Avremo un peggioramento meteo, con clima via via più invernale anche sul nostro Paese per via della parziale influenza delle correnti fredde dal Nord Europa, in particolare sulle regioni settentrionali della Penisola. Un'area di bassa pressione si acuirà sui mari italiani ed avremo meteo a tratti perturbato, con neve che si spingerà fino in collina sul Nord Italia.

SBALZI DI TEMPERATURA DA METEO PRIMAVERILE

Il freddo in arrivo si preannuncia decisamente importante per marzo ormai inoltrato, ma va sottolineato che i saliscendi di temperatura sono un classico per questo periodo. I colpi di coda di fine inverno sono caratteristici della prima parte della primavera e talvolta possono protrarsi sino al mese di aprile.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'inverno non molla la presa ed un'ulteriore recrudescenza del maltempo invernale potrebbe aversi nei primi giorni della prossima settimana, quando aria artica potrebbe invadere in modo più deciso il bacino del Mediterraneo. Si tratta di un'evoluzione meteo molto mutevole, ma il trend indica una terza decade di marzo segnata dal tardivo ritorno di freddo e nevicate.

Pubblicato da Mauro Meloni

