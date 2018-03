METEO 20-26 Marzo: aria GELIDA russa, verrà colpita l'Europa. Ipotesi per l'Italia

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 20-26 Marzo

Le condizioni meteo, fin da inizio mese, stanno mostrando quella volatilità tipica di marzo. L'atmosfera risente ancora, non potrebbe essere altrimenti, dello sconquasso avvenuto a febbraio e gli effetti sono tutt'altro che terminati. Non è un caso se i modelli matematici di previsione lasciano intravede un colpo di coda invernale d'altri tempi.

Stiamo ragionando, com'è ovvio, su ipotesi evolutive ma si tratta di scenari che vanno a suffragare la tesi esposte a suo tempo. Nello specifico possiamo dirvi che una possente ondata di freddo, forse addirittura gelo, potrebbe farsi largo in Europa minacciando molto da vicino anche le nostre regioni. Da qui, come vedremo, si apre un ventaglio d'ipotesi che al momento hanno tutte la stessa probabilità di realizzazione. Difficile dirvi se andrà come a febbraio o se l'Italia verrà coinvolta più direttamente. Il motivo lo spieghiamo nelle successive considerazioni.

VALUTAZIONE EFFETTI IN ITALIA

E' ancora prematura parlarne, ma dobbiamo necessariamente iniziare a ragionare sui possibili effetti in Italia. A nostro avviso, carte alla mano, il freddo potrebbe comunque penetrare sul Mediterraneo andando a incentivare condizioni meteo climatiche prettamente invernali.

Entità del freddo, quindi grado di coinvolgimento, ed effetti dipenderanno dalla traiettoria del nucleo d'aria gelida. Nucleo che verrà direttamente dall'Artico Russo, associabile al Vortice Polare russo-siberiano, pertanto sarà bene prepararsi ad effetti anche eclatanti in varie zone del Vecchio Continente.

LE IPOTESI IN CAMPO

Al momento quel che possiamo dirvi è che le ipotesi in campo sarebbe 3. La prima contempla il transito del nucleo d'aria gelida a nord delle Alpi, con successivo movimento verso l'Atlantico. Un po' quel che è accaduto a febbraio, ma senza particolare coinvolgimento dell'Italia. La seconda, al contrario, vedrebbe l'ingresso del nucleo gelido sui nostri mari e a quel punto sì che il colpo di coda invernale diverrebbe rilevante. La terza, infine, vedrebbe il nucleo gelido confinato sull'Europa orientale senza possibilità di espansione ad ovest causa costante presenza della circolazione umida dell'Oceano Atlantico.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

A questo punto capite bene che stilare un trend previsionale non è per niente facile. Diciamo che appare assai probabile una prosecuzione dell'instabilità, o comunque della variabilità che sta caratterizzando questo primo scorcio di marzo. Non solo, come scritto nelle precedenti analisi non escludiamo ingressi d'aria fredda tali da far crollare le temperature e tali da facilitare nevicate a bassa quota. Poi, ovvio, dovesse prevalere una delle ipotesi succitate anche il nostro Paese vivrebbe un colpo di coda invernale d'altri tempi.

IN CONCLUSIONE

Sarà bene non riporre la legna, neppure gli abiti invernali perché ce ne sarà ancora bisogno. Proseguendo verso aprile la situazione sembrerebbe non mutare più di tanto, per cui rimanete sintonizzati perché questa primavera potrebbe riservarci altri colpi di scena. E per colpi di scena intendiamo altre irruzioni fredde, capaci di tramutare le condizioni meteo primaverili in decisamente invernali.

Pubblicato da Ivan Gaddari

