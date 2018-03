METEO 23-29 Marzo: trend sino PASQUA possibile MALTEMPO e FREDDO

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

PROBABILE EVOLUZIONE METEO 23-29 Marzo

Osservando i modelli matematici di previsione seguitiamo a osservare scenari decisamente invernale e comunque poco consoni all'inizio della primavera. Il cammino verso le festività pasquali potrebbe proporci, il condizionale è d'obbligo, ulteriori irruzioni d'aria fredda.

Tale scenario è supportato, come scriviamo da giorni, dalle complesse dinamiche atmosferiche realizzatesi a seguito dello sconquasso di febbraio. Tra l'altro potrebbe ripresentarsi l'Anticiclone delle Azzorre, non in Italia bensì più a ovest e con voglia di spingersi verso nord. Pulsazioni che, ovviamente se confermate, porterebbero il freddo Artico sul Mediterraneo.

CIRCOLAZIONE ATMOSFERICA RIBALTATA

Stiamo parlando di un trend evolutivo - non di una previsione, sia chiaro - a 2 settimane. Ciò premesso, le dinamiche atmosferiche potrebbero esaltare gli scambi meridiani tipicamente primaverili. Che vuol dire? Semplice, che l'aria fredda avrà modo di piombare a latitudini temperate, mentre i flussi d'aria mite punteranno verso nord.

Non è un caso se febbraio, per l'Artico, è stato un mese a dir poco anomalo. Le temperature, pensate un po', hanno registrato scostamenti dalle medie anche di 20-30°C! E le ripercussioni sulla superficie del ghiaccio marino non si sono fatte attendere, con valori decisamente bassi.

FREDDO A PASQUA? NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA

Che l'inverno si protragga sino a Pasqua non deve stupirci. Anche in passato ci sono stati numerosi episodi di neve a bassa quota ad aprile inoltrato. Ciò che deve far riflettere è un altro elemento: in passato erano episodi isolati, stavolta si rischia una ripetizione di certe dinamiche proprio a causa del profondo cambiamento circolatorio intervenuto il mese scorso.

IL TREND METEO CLIMATICO DEL LUNGO TERMINE

Volendo stilare un trend evolutivo che possa rispecchiare al meglio certe dinamiche, ci aspettiamo un'ultima decade di marzo realmente perturbata, a tratti invernale. Chiaro pertanto attendersi precipitazioni localmente abbondanti, persistenti, e viste le temperature potremmo assistere a nevicate a bassa quota. Probabilmente addirittura sulle colline, specie nelle regioni del Centro Nord.

IN CONCLUSIONE

La primavera può attendere, lo ripetiamo. Poi, che l'inverno sia in grado di protrarsi sino ad aprile ci sta, ma ripetute ondate di freddo - se confermate - andrebbero a certificare anomalie negative presenti già da febbraio.

